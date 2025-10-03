Icon Menü
CSU Neuburg stellt neue Stadtratskandidaten vor: Herausforderungen und Perspektiven

Kommentar

Stadtrat 2026: Kann die CSU Neuburg den eigenen Anspruch erfüllen?

Die CSU Neuburg hat ihre Kandidaten für den Stadtrat präsentiert. Es sind politische Zeiten mit großen Herausforderungen: Sind sie gerüstet? NR-Autor Reinhard Köchl hat dazu eine klare Meinung im Kommentar aufgeschrieben.
Reinhard Köchl
Von Reinhard Köchl
    •
    •
    •
    Die CSU in Neuburg hat als erste Partei in Neuburg ihre Kandidaten für den Stadtrat präsentiert. Erstmals mussten es 40 sein.
    Die CSU in Neuburg hat als erste Partei in Neuburg ihre Kandidaten für den Stadtrat präsentiert. Erstmals mussten es 40 sein. Foto: Peter Kneffel (Symbolbild)

    Eine Kandidatenliste ist immer auch eine Art aktuelle Diagnose mit beigefügtem Therapievorschlag. Wie geht es der Partei gerade, vor welchen Herausforderungen steht sie und mit welchen Mitteln kann sie diesen begegnen? Die Neuburger CSU weiß längst, dass eine große Zäsur bevorsteht. OB Bernhard Gmehling verabschiedet sich - auch als Vordenker. An seine Stelle treten Jüngere, die an Bewährtes anknüpfen wollen, aber auch neue Akzente müssen.

