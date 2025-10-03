Stadtrat 2026: Kann die CSU Neuburg den eigenen Anspruch erfüllen?

Eine Kandidatenliste ist immer auch eine Art aktuelle Diagnose mit beigefügtem Therapievorschlag. Wie geht es der Partei gerade, vor welchen Herausforderungen steht sie und mit welchen Mitteln kann sie diesen begegnen? Die Neuburger CSU weiß längst, dass eine große Zäsur bevorsteht. OB Bernhard Gmehling verabschiedet sich - auch als Vordenker. An seine Stelle treten Jüngere, die an Bewährtes anknüpfen wollen, aber auch neue Akzente müssen.

