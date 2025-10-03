„Eine Liste, die Neuburgs Gesellschaft widerspiegelt“: Das sind die Stadtratskandidaten der CSU Neuburg

Der noch amtierende Oberbürgermeister machte aus seiner Freude keinen Hehl. „Ich bin restlos begeistert, welche Liste wir hier auf die Straße bringen“, lobte Bernhard Gmehling überschwänglich die Zusammenstellung der 40 Kandidatinnen und Kandidaten, die die Neuburger CSU bei den Kommunalwahlen am 8. März 2026 ins Rennen um die Stadtratsmandate schicken will. „Viele Mitbewerber werden bestimmt vor Neid erblassen“, vermutete das Stadtoberhaupt euphorisch am Donnerstagabend im Neuburger Kolpinghaus. Zum ersten Mal seit 1996 konnte Gmehling relativ entspannt eine Aufstellungskonferenz mitverfolgen, weil er nach 24 Jahren nicht mehr antritt.

