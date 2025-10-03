Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

„CSU Neuburg überrascht mit ihrer Stadtratsliste: Neue Gesichter und mehr Frauen als zuvor kämpfen um Stimmen!“

Neuburg

„Eine Liste, die Neuburgs Gesellschaft widerspiegelt“: Das sind die Stadtratskandidaten der CSU Neuburg

Die CSU nominiert im Kolpinghaus ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtratswahl im kommenden Jahr. Eine Mischung aus etablierten und neuen Kräften, in der jeder Ortsteil vertreten ist.
Von Reinhard Köchl
    • |
    • |
    • |
    Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der CSU Neuburg für den Stadtrat.
    Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der CSU Neuburg für den Stadtrat. Foto: Reinhard Köchl

    Der noch amtierende Oberbürgermeister machte aus seiner Freude keinen Hehl. „Ich bin restlos begeistert, welche Liste wir hier auf die Straße bringen“, lobte Bernhard Gmehling überschwänglich die Zusammenstellung der 40 Kandidatinnen und Kandidaten, die die Neuburger CSU bei den Kommunalwahlen am 8. März 2026 ins Rennen um die Stadtratsmandate schicken will. „Viele Mitbewerber werden bestimmt vor Neid erblassen“, vermutete das Stadtoberhaupt euphorisch am Donnerstagabend im Neuburger Kolpinghaus. Zum ersten Mal seit 1996 konnte Gmehling relativ entspannt eine Aufstellungskonferenz mitverfolgen, weil er nach 24 Jahren nicht mehr antritt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden