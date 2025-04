OB-Kandidat für Neuburg: CSU steht hinter Matthias Enghuber

Matthias Enghuber will Oberbürgermeister in Neuburg werden - und hat dafür nun auch den Segen seiner Parteimitglieder. Diese nominierten den 40-jährigen Politiker mit 100 Prozent Zustimmung als ihren Spitzenkandidaten. „Ich will die erfolgreiche und gute Politik von Bernhard Gmehling weiterführen“, kündigte Enghuber an.



Zur Nominierungsversammlung des CSU-Ortsverbandes im Arco-Schlösschen kamen 55 von rund 200 Parteimitgliedern. Matthias Enghuber erhielt alle abgegebenen Stimmen, Beifall und Umarmungen. Die CSU habe im Vorfeld „mit einer Handvoll Personen“ Gespräche über eine OB-Kandidatur geführt, so der neue Ortsvorsitzende Florian Bader. Für ihn sei letztlich Matthias Enghuber „der Einzige gewesen, der mir von der Leistungsfähigkeit und der Motivation eingefallen ist.“

