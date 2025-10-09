Neuburger Stadtrat Peter Ziegler verlässt die CSU – und wechselt die Seiten

Stadtrat Peter Ziegler verlässt die CSU und tritt bei der Stadtratswahl 2026 auf der Liste der Freien Wähler an. Das bestätigt der 30-Jährige. Ziegler wird im neuen Gremium, sollte er erneut gewählt werden, künftig in den Reihen der Freien Wähler Platz nehmen - und damit womöglich gegenüber seiner künftigen Ehefrau Caroline Gmehling. Wie es zu dieser Entscheidung kam, erklärt er im Gespräch mit dieser Redaktion.

Den Entschluss, die Partei zu verlassen, habe er schon vor einigen Monaten gefasst. Dieser habe nichts mit seiner Arbeit im Stadtrat oder der lokalen CSU zu tun. „Inhaltlich und auch menschlich hat es gepasst. Ich will nur nicht mehr in einer Partei sein, sondern unabhängig von Parteistrukturen agieren“, erklärt Ziegler, der Landwirt und Unternehmer in Heinrichsheim ist. Ihn interessiere nur das, was in Neuburg passiert und hier entschieden wird. „Ich brenne für Neuburg. Landes- und Bundespolitik ist nicht mein Ding und da kenne ich mich nicht aus. Aber wenn du bei der CSU bist, dann sprechen dich die Leute auch darauf an. Dafür will ich mich aber nicht hinstellen und mich auch nicht für irgendwas rechtfertigen.“

CSU-Stadtrat Peter Ziegler verlässt seine Partei: Was dahinter steckt

Am liebsten, so sagt er, wäre es ihm gewesen, er hätte als Parteifreier bei der CSU auf der Stadtratsliste gestanden. „Das ist aber nicht möglich“, sagt Ziegler. Im Frühjahr 2025 habe sich der Ortsvorstand darauf geeinigt. Entsprechend können nur Parteimitglieder auf der Liste der CSU stehen. „Da war für mich klar, ich bin raus“, erklärt Ziegler.

Damit verlässt Ziegler die Partei, in der seine künftige Ehefrau Caroline Gmehling viel Verantwortung übernommen hat und mit der es sein künftiger Schwiegervater bis zum Oberbürgermeister gebracht hat. Caroline Gmehling ist neue Vorsitzende der Frauenunion und kandidiert auf Platz sechs der CSU-Liste jetzt erstmals für den Stadtrat. „Meine Entscheidung ist schon eine Belastung für daheim“, gibt Ziegler offen zu. „Aber wir hatten auch bisher nicht immer die gleiche Meinung und das wird künftig weiter so sein.“

Peter Ziegler wird für die Freien Wähler auf der Stadtratsliste kandideren

Ganz raus aus dem Stadtrat will Ziegler nicht. Er möchte weiter gestalten und seine Stimme einbringen. „Vor allem beim Thema Stadtwerke ist mir das wichtig.“ Bei den Freien Wählern, die er inhaltlich mit der CSU in vielen Punkten in einer Linie sieht, wird er nur dem Verein betreten, nicht der Partei. Kandideren kann er dort trotzdem, der Vereinsvorstand habe das bereits einstimmig beschlossen.

Mit Ziegler verliert die CSU ein prominentes Mitglied. Seine Teilnahme bei der TV-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ bescherte ihm bundesweite Aufmerksamkeit. In Neuburg kennt man ihn auch als Betreiber der Schirmbar und des Golfplatzes für Jedermann. 2020 trat er das erste Mal bei der Kommunalwahl an, auf Platz 24. Aus dem Stand holte er über 4000 Stimmen. Auch auf diese muss die Neuburger CSU nun verzichten.