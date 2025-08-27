Cyber-Angriff auf Ameos: Auch in Neuburg wurden persönliche Daten gestohlen

Es waren massive Auswirkungen, mit denen das Ameos-Krankenhaus in Neuburg seit einem Cyber-Angriff im Juli zu kämpfen hatte. Während sich die Abläufe im Alltag immer mehr der Normalität annähern, wurde nun bestätigt, dass die Täter bei dem Angriff auch persönliche Daten an einigen Standorten gestohlen haben. Der Umfang des Diebstahls kann noch nicht final eingeschätzt werden, doch bezüglich des Neuburger Krankenhauses gibt es zumindest eine positive Nachricht.

