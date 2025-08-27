Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Cyber-Angriff auf Ameos: Wie Mitarbeiterdaten gestohlen wurden und welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden

Neuburg

Cyber-Angriff auf Ameos: Auch in Neuburg wurden persönliche Daten gestohlen

Die Ameos-Gruppe wurde im Juli 2025 Ziel eines gravierenden Cyberangriffs, bei dem sensible Daten von Mitarbeitern entwendet wurden. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen.
Von Anna Hecker
    • |
    • |
    • |
    Beim Cyber-Angriff auf die Ameos-Gruppe haben die Täter auch personenbezogene Daten erlangt. Betroffene werden vom Unternehmen informiert.
    Beim Cyber-Angriff auf die Ameos-Gruppe haben die Täter auch personenbezogene Daten erlangt. Betroffene werden vom Unternehmen informiert. Foto: Sebastian Gollnow/dpa (Symbolbild)

    Es waren massive Auswirkungen, mit denen das Ameos-Krankenhaus in Neuburg seit einem Cyber-Angriff im Juli zu kämpfen hatte. Während sich die Abläufe im Alltag immer mehr der Normalität annähern, wurde nun bestätigt, dass die Täter bei dem Angriff auch persönliche Daten an einigen Standorten gestohlen haben. Der Umfang des Diebstahls kann noch nicht final eingeschätzt werden, doch bezüglich des Neuburger Krankenhauses gibt es zumindest eine positive Nachricht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden