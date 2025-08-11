IT-Angriff auf das Neuburger Krankenhaus: Noch immer gibt es Probleme

Immer wieder legen Cyberangriffe größere Unternehmen flach, teils sogar für mehrere Wochen oder Monate. So ist es nun auch bei der Ameos-Gruppe passiert, zu der auch das Neuburger Krankenhaus gehört. Vor rund vier Wochen passierte der Vorfall, seitdem versucht die Ameos-Gruppe wieder zur Normalität zurückzukehren, allerdings gibt es nach wie vor Einschränkungen. Das spüren auch die Neuburger Patienten.

Wie es von Unternehmensseite heißt, hat eine zentrale, selbst vorgenommene Abschaltung der Netzwerke zu den Einschränkungen bei der Verfügbarkeit digitaler Dienste in den Ameos-Einrichtungen in Deutschland geführt. Zahlreiche Einrichtungen, die zu Ameos gehören, kämpfen seitdem mit den Auswirkungen, wer nach „IT-Störung bei Ameos“ im Internet sucht, findet zahlreiche Beiträge und Berichte zu dem Thema, die mediale Aufmerksamkeit ist groß.

Cyberangriffe setzen Neuburger Krankenhaus zu: Einschränkungen bei digitalen Diensten

Konkret bedeutete das Abschalten der Netzwerke mehr oder weniger einen digitalen Totalausfall, zunächst konnten nicht einmal Mails geschickt werden. Auch andere Dienste konnten nicht angeboten werden, erst Stück für Stück etablierten sich Übergangslösungen. Patienten berichteten, dass die Krankenkarte nicht eingelesen werden konnte, Laboruntersuchungen konnten vom Neuburger Krankenhaus nicht in Auftrag gegeben werden und auch Rezepte konnten die Ärzte nicht ausstellen.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass man aus Sicherheitsgründung jedoch zu der drastischen Maßnahme greifen musste. „Zum Schutz der Systeme sowie zur Sicherstellung der Patientensicherheit wurden sämtliche digitalen Dienste vorsorglich und kontrolliert vom Netz genommen“, heißt es. Und weiter: „Seitdem arbeiten die IT-Services der Ameos-Gruppe mit höchster Priorität an der Absicherung und Wiederherstellung der digitalen Infrastruktur, die zentrale medizinische und administrative Prozesse unterstützt. Kurz nach dem Vorfall konnte der stabile und gesicherte Betrieb dieser Systeme wieder vollumfänglich gewährleistet werden.“

Ameos-Gruppe kämpft nach Cyberangriff immer noch mit Herausforderungen

Mittlerweile ist auch im Neuburger Krankenhaus wieder etwas mehr Normalität eingekehrt. Ärzte müssen nicht mehr nach den Patientengesprächen handschriftliche Notizen machen und auch erste Rezepte werden bereits wieder ausgedruckt. Dennoch kann es weiterhin zu kleineren Einschränkungen kommen, die auch die Patienten beim Besuch im Neuburger Krankenhaus wie in den zu Ameos zugehörigen Arztpraxen zu spüren bekommen.