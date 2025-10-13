„Da steckt mehr dahinter als nur die Uhr“: Was die Burgheimer über die defekte Kirchturmuhr denken

Mehr als zwei Monate lang zeigt die Kirchturmuhr von Sankt Cosmas und Damian in Burgheim nun schon 9.40 Uhr. Kein Zeiger bewegt sich seither, keine Glocke läutet zur viertelten, zur halben oder zur vollen Stunde. Was im August noch das mediale Sommerloch füllte und sogar das Bayerische Fernsehen in die Marktgemeinde lockte, um den Streit zwischen Dekan Werner Dippel und Bürgermeister Michael Böhm für die satirische Sendung Quer zum oberbayerischen Don-Camillo-und-Peppone-Spektakel hochzustilisieren, scheint inzwischen zu einem Stück Burgheimer Normalität geworden zu sein.

Die Burgheimer glauben nicht an eine schnelle Lösung im Streit um die Kirchturmuhr

„Mei, wer braucht schon die Kirchturmuhr?“, fragt ein Passant und lächelt. „Jeder hat doch eine Uhr am Handgelenk oder ein Handy. Ich habʼ da jedenfalls noch nie raufgeschaut. Mir is des alles auch relativ wurscht.“ Namentlich genannt werden möchte er allerdings nicht, genauso wenig wie alle anderen Burgheimer, die sich - wenn überhaupt - zu dem Thema äußern wollen. Eine Frau findet die öffentlich ausgetragene Diskussion, wer nun für die Reparatur des Läutwerks zahlen muss – die Kirche oder die Gemeinde – nur noch peinlich. „Nach dem Fernsehbericht stehen wir jetzt da wie die Deppen!“, sagt sie. „Überall in Bayern gibt es offenbar einvernehmliche, geräuschlose Lösungen, wenn es um sowas geht, in Ebersberg oder sonst wo, hat es da geheißen. Entweder zahlt es der eine oder der andere, oder man packt gemeinsam an und erledigt das. Nur in Burgheim klappt das scheinbar nicht. Wirklich blamabel!“ Den eigentlichen Grund glaubt ein alteingesessener Bürger zu kennen: „Da steckt mehr dahinter als nur die Uhr“, raunt er. „Es geht um zwei Alphatiere, die sich nicht leiden können“, und meint damit offenkundig den Pfarrer und den Rathauschef. Deshalb, so glaubt der Mann, werde der Status Quo in Burgheim wohl noch eine ganze Weile Bestand haben.

Für andere wiederum ist die Auseinandersetzung schlicht „ein Kasperltheater“ oder „Kindergarten“. Erwachsene sollten sich doch bei solchen Dingen tunlichst zusammenraufen. Einige halten den Vorschlag aus Quer, dass Kirche und Gemeindeverwaltung womöglich gemeinsam ein Steckerlfisch-Grillen organisieren und den Erlös dann für die Reparatur verwenden, sogar für die sinnvollste und sympathischste Lösung. Wer nun in dieser Sache überzogen hat, darüber gehen die Meinungen weiterhin auseinander. Wenn die Kirche denke, dass solche Instandsetzungen weiterhin auf Kosten der öffentlichen Hand abgewickelt würden, dann sei sie auf dem Holzweg, sagt einer. Die Gemeinde wolle wohl ein Exempel statuieren, meint eine Frau. „Dabei schauen ja nicht nur Katholiken zum Kirchturm rauf!“

Die Reparatur der Burgheimer Kirchturmuhr würde rund 3000 Euro kosten

Wie berichtet, schwelt das Thema seit dem Frühjahr und hatte Ende Juli den Marktgemeinderat erreicht. Da verkündete Bürgermeister Böhm, dass er erfahren habe, dass seine Verwaltung wie in all den Jahren zuvor den Reparaturauftrag für die kaputte Kirchturmuhr ausgeschrieben hatte – und sich darüber geärgert. Die Behörde folgte einer Übereinkunft, die noch unter Böhms Amtsvorgänger Albin Kaufmann getroffen und nie hinterfragt wurde: Die Instandsetzung der Kirchturmuhr übernimmt grundsätzlich die Marktgemeinde. Im konkreten Fall wären dies 2963 Euro.

Böhm aber wollte das in Zeiten knapper Kassen nicht zum Automatismus werden lassen, auch weil ihm dann künftig die Rechnungen für die Uhren der Gotteshäuser in den Ortsteilen Straß, Leidling, Wengen und Illdorf auf den Tisch flattern könnten. Das Gremium lehnte den Reparaturauftrag nach einem leidenschaftlichen Vortrag des Bürgermeisters einstimmig ab, baute aber mit der Möglichkeit eines Zuschussantrags eine Brücke Richtung Kirche. Die wiederum reagierte verschnupft, berief sich auf ein „ungeschriebenes Gesetz“, weil Anzeige und Ansage der Zeit nun mal nicht zu den Aufgaben der Kirche gehörten. Das Angebot eines Zuschussantrags empfanden deren Vertreter sogar als „irrwitzige Verdrehung der Tatsachen“ und setzten ein weithin sichtbares Zeichen, indem sie am 5. August die defekte Uhr gleich ganz vom Netz nahmen.

Johannes Keßler, Verwaltungsleiter der Burgheimer Kirchenstiftung, zeigt den Schaltkasten, mit dem die Automatik der Kirchturmuhr aus- und wieder angeschaltet werden kann. Foto: Reinhard Köchl

Seither herrscht eine Art Waffenstillstand in der Marktgemeinde. „Wir lassen die Sache momentan ruhen, unternehmen nichts und warten jetzt erst mal ab“, erklärt Johannes Keßler, Verwaltungsleiter der Kirchenstiftung St. Cosmas und Damian, gegenüber unserer Zeitung. Bislang habe es weder Kontakte noch Gespräche mit dem Rathaus gegeben. Dass dieses Abwarten möglicherweise bis zum Dienstbeginn des neuen Bürgermeisters im Burgheimer Rathaus dauern könnte, will Keßler nicht weiter kommentieren. Dennoch hofft er, dass der Gordische Knoten spätestens im kommenden Jahr zerschlagen werden kann. „Ich glaube, dass wir eine Lösung finden“, gibt sich der Verwaltungsleiter vorsichtig optimistisch.