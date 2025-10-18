Icon Menü
Dachrinne beschädigt: Polizei Neuburg sucht Verursacher in Joshofen

Neuburg

Dachrinne ramponiert: Polizei sucht nach Landwirt oder Lkw-Fahrer

Wer hat eine Dachrinne in Joshofen beschädigt? Dieser Frage geht aktuell die Neuburger Polizei nach.
    Ein Unbekannter hat eine Dachrinne in Joshofen aus der Verankerung gerissen. Vermutlich war ein Landwirt oder Lastwagenfahrer schuld.
    Ein Unbekannter hat eine Dachrinne in Joshofen aus der Verankerung gerissen. Vermutlich war ein Landwirt oder Lastwagenfahrer schuld. Foto: Lennart Preiss/dpa (Symbolbild)

    Zwischen Donnerstag, 9 Uhr, und Freitag, 10.45 Uhr, wurde in der Donaustraße in Joshofen eine Dachrinne aus der Verankerung gerissen und beschädigt.

    In Joshofen wurde bei einem Unfall eine Dachrinne beschädigt

    Laut Polizei ist davon auszugehen, dass ein landwirtschaftliches Gespann oder auch ein Lastwagen den Schaden verursacht haben dürften. Dieser liegt bei rund 300 Euro.

    Die Polizei in Neuburg bittet um Zeugenhinweise. (AZ)

