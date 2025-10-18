Dachrinne ramponiert: Polizei sucht nach Landwirt oder Lkw-Fahrer

Zwischen Donnerstag, 9 Uhr, und Freitag, 10.45 Uhr, wurde in der Donaustraße in Joshofen eine Dachrinne aus der Verankerung gerissen und beschädigt.

In Joshofen wurde bei einem Unfall eine Dachrinne beschädigt

Laut Polizei ist davon auszugehen, dass ein landwirtschaftliches Gespann oder auch ein Lastwagen den Schaden verursacht haben dürften. Dieser liegt bei rund 300 Euro.

Die Polizei in Neuburg bittet um Zeugenhinweise. (AZ)