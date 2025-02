Dachstuhlbrand in Heinrichsheim

Am frühen Samstagmorgen hat in Heinrichsheim der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr gegen 4.45 Uhr in den Neuburger Stadtteil gerufen. Von den vier Bewohnerinnen und Bewohnern befand sich zu dem Zeitpunkt niemand in der Wohnung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Heinrichsheim: Die Brandursache ist unklar

Laut Polizeiangaben beläuft sich die Schadenssumme auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Speziell geschulte Brandfahnder sollen in den kommenden Tagen den Brandort begutachten.