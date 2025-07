Dachstuhlbrand in Karlshuld: Dutzende Feuerwehrkräfte verhindern Schlimmeres

Ein brennender Dachstuhl hat am Samstagmorgen einen Feuerwehreinsatz in Karlshuld ausgelöst. Gegen kurz vor 8 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Mitteilung über Feuer in einem Gebäude an der Hauptstraße ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Nebengebäudes einer Gaststätte mit Metzgerei bereits in Vollbrand.

Brand in Karlshuld: Einsatz der Feuerwehren mit dutzenden Helfern

Die Löscharbeiten erwiesen sich als schwierig, berichtet der Karlshulder Feuerwehrkommandant Sven Scherm im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Brand im Schlacht- und Kühlhaus war bereits weit fortgeschritten, das Gebäude war in der Folge kaum noch betretbar. So konnten die Feuerwehrleute die Flammen überwiegend nur von außen bekämpfen. Hierbei kam die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg zum Einsatz, die mit 13 Kräften vor Ort war. Außerdem waren, neben Rettungsdienst und Polizei, die Feuerwehr Karlshuld mit 32 sowie die Feuerwehr Grasheim mit etwa zwei Dutzend Einsatzkräften vertreten, so Scherm.

Für die Löscharbeiten hilfreich war außerdem ein Teleskoplader, den eine ortsansässige Firma zur Verfügung stellte. Damit konnten die Helfer von zwei Seiten auf das Feuer einwirken. Bis Mittag war der Brand unter Kontrolle, ein Übergreifen auf Nachbargebäude konnte verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Die Hauptstraße wurde für die Löscharbeiten zeitweise gesperrt.

Feuerwehreinsatz an Karlshulder Hauptstraße: Brandursache noch unklar

Sowohl in der Gaststätte als auch im betroffenen Nebengebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brands keine Menschen. Wegen der starken Rauchentwicklung räumten die Einsatzkräfte jedoch ein Nachbargebäude. Laut Kommandant Scherm waren von dieser Maßnahme auch zwei Kleinkinder betroffen. Die Helfer schenkten ihnen als kleines Trostpflaster für den Schreck jeweils einen Kuschelbären.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Laut Angaben der Polizei dürfte sich der Schaden ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich befinden. Die Brandursache ist aktuell unklar. Am Montagvormittag untersuchen Brandermittler der Kriminalpolizei den Ort des Geschehens, teilt die Polizei auf Anfrage mit.