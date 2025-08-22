„Der Westen war eine andere Welt“: Besuch aus Thüringen dankt für die Aufbauhilfe aus Neuburg

Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, feiert der Kreis Neuburg-Schrobenhausen nicht nur 35 Jahre Wiedervereinigung, sondern ebenso die Partnerschaft mit dem Saale-Orla-Kreis in Thüringen. Dazu reist Landrat Peter von der Grün mit Kreisräten in den Osten.

Sozusagen als Vorhut besuchte jetzt Henri Broschinski Neuburg und einige Landkreisgemeinden. Der frühere Landesjugendpfleger für Thüringen hatte seinerzeit im Rahmen der Aufbauhilfe vieles im Partnerkreis Neuburg-Schrobenhausen gelernt. Er war 27-mal hier gewesen und jetzt sei er gekommen, „um Danke zu sagen für die Unterstützung.“ Broschinksi besuchte insbesondere seinen früheren Kollegen Alois Thumann, Bürgermeister Peter Segeth und Axel Kalkowski.

Danke für die Aufbauhilfe aus Bayern, sagt Heinri Brorschinski aus dem Saale-Orla-Kreis

Die Partnerschaft begann 1990 mit dem Landkreis Pößneck. Broschinski war Kreisjugendpfleger und schaute sich im „Westen“ einiges ab zum Aufbau neuer und besserer Strukturen. Nach der Landkreisreform 1994 ging Pößneck im neuen Saale-Orla-Kreis auf. Broschinksi übernahm ein Sachgebiet im Landratsamt und wurde 1996 zum Landesjugendpfleger ernannt. In der Folgezeit erließ der Landtag einen Landesjugendförderplan, richtete Therapieheime ein und förderte die Arbeit der Jugendleiter in Vereinen und Verbänden.

„Die Basis dazu haben wir durch die Aufbauhilfe unserer bayerischen Partner erhalten“, sagt Henri Broschinski noch einmal Danke. Dass erfolgreiche Jugendarbeit nicht nur mit Gesetzen, sondern von motivierten Mitarbeitern „mit Herz und Seele“ gelinge, das habe er schon immer gewusst. Er kennt die Abenteuerplätze Schwaighölzl und Joshofen und hat viele Freundschaften geschlossen.

Kleinstadt Pößneck hat mittlerweile funktionierende Strukturen und Perspektive für die Jugend

„Das war für uns eine andere Welt“, sagt der Sozialarbeiter über seine ersten Besuche in Bayern. Nach dem „Ausverkauf“ durch die Treuhand nach der Wende habe es in Pößneck nicht so gut ausgesehen. Mittlerweile verfügt die Kleinstadt über funktionierende Strukturen und die junge Generation zieht nicht mehr ausnahmslos weg.

Über die aktuelle Lage, die Wende und den Austausch von Wissen und Wisenten wird sicher beim Treffen der Kommunalpolitiker in Pößneck, Neustadt und Schleiz gesprochen werden. Landrat Christian Herrgott (CDU) war heuer zum ersten Mal in Neuburg und ließ sich von seinem Kollegen Peter von der Grün (FDP) das Schloßfest zeigen.