Mit Leidenschaft und Energie: Young Classic Artists springen bei Barockkonzerten ein

Leider muss der Stargitarrist MILOŠ seinen Auftritt bei den Neuburger Barockkonzerten aus gesundheitlichen Gründen absagen, wie sein Management mitteilte. Die Stiftung Neuburger Barockkonzerte freut sich sehr, dass für die Matinee am Sonntag, 12. Oktober, um 11 Uhr kurzfristig ein junges Ensemble gewonnen werden konnte, das den Schwung nicht nur barocker Musik mit Leidenschaft und mitreißender Energie erleben lässt: Keine Kompromisse. Keine halben Sachen. Musik – echt, intensiv und grenzenlos.

Das Ensemble Young Classic Artists ist ein junges, innovatives und energiegeladenes Kammerensemble welches eine gemeinsame Vision teilt: Klassische Musik für jeden Menschen zugänglich zu machen. Ihre Leidenschaft für Musik ist die Kraft, die sie vorantreibt und motiviert!

MILOŠ sagt Auftritt in Neuburg ab - Young Classic Artists springen ein

„Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Leidenschaft auf der Bühne spürbar ist. Für uns ist die Bühne nicht nur ein Ort, um technische Fähigkeiten zu demonstrieren, sondern auch eine Plattform, um die künstlerische Tiefe der klassischen Musik hervorzuheben,“ so Ramon Boss, Initiator und künstlerischer Leiter der Young Classic Artists.

Das Ensemble zeigt bei seinen mitreißenden Konzerten, wie sehr die einzelnen Musikerinnen und Musiker für ihre Kunst brennen und wie tief klassische Musik bewegen und inspirieren kann. Jedes Mitglied bringt seine eigene einzigartige Perspektive und sein Können mit ein, gemeinsam gelingt es den Virtuosen unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Jung, innovativ und virtuos!

Im Programm „Feel the Chamber!“ treten Werke der Komponisten Heitor Villa-Lobos (1887–1959), Astor Piazzolla (1921–1992) und – auf der Schwelle zwischen Barock und Klassik - Luigi Boccherini (1743–1805) in einen beredten Dialog, der einmal mehr zeigt, wie Musik Raum und Zeit überwinden kann. Natürlich wird auch in diesem Konzert mit dem Solisten Takeo Sato die Gitarre eine herausragende Rolle spielen. Sato war bereits bei dem Gitarrenfestival Barock bis Rack ein echter Publikumsliebling.

Gitarrist Takeo Sato kommt zu den Neuburger Barockkonzerten

„Feel the Chamber!“ ist nicht einfach nur ein Kammerkonzert, es ist eine Reise in die Welt der Musik und ihrer Entstehung. Begleitet von der talentierten Erzählerin Frida Augusta, erleben die Besucher kreative Prozesse, die hinter den großen Werken der klassischen Musik stecken. Es geht um die Fragen: Wie entsteht ein musikalisches Werk? Welche Emotionen und Geschichten verbergen sich zwischen den Noten? Die Kombination aus mitreißender Kammermusik, szenischen Erzählungen und einer lebendigen Atmosphäre macht dieses Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis – perfekt für alle, die Kammermusik neu entdecken möchten, egal ob jung oder alt.

Die Matinee mit den Young Classic Artists und Takeo Sato findet im Rahmen der Neuburger Barockkonzerte im Rittersaal des Residenzschlosses Neuburg statt. Bereits gekaufte Karten für die Matinee behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Sie können aber auch in der Touristinfo oder im Kulturamt der Stadt Neuburg zurückgegeben werden. (AZ)