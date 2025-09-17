Icon Menü
Das Neuburger Geschwader trainiert wieder mit dem Eurofighter

Neuburg

Eurofighter-Training in Neuburg: An diesem Termin wird es lauter

In und um Neuburg könnte es wieder lauter werden. Das Luftwaffengeschwader trainiert mit dem Eurofighter. Um diesen Termin geht es.
    • |
    • |
    • |
    Das Neuburger Luftwaffengeschwader trainiert wieder mit dem Eurofighter.
    Das Neuburger Luftwaffengeschwader trainiert wieder mit dem Eurofighter. Foto: Wolfgang Diwisch (Archivbild)

    Das Neuburger Geschwader trainiert wieder mit dem Eurofighter für eine Leistungsdemonstration (Flying Display) bei verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland. Die nächsten Übungsflüge finden bei geeigneter Wetterlage am Dienstag, 23. September, in der Zeit von 9.30 bis 10.30 Uhr am Flugplatz Neuburg/Zell statt. Es ist daher mit erhöhtem Flugaufkommen zu rechnen, schreibt die Bundeswehr.

    Eurofighter-Flüge am Dienstag, 23. September, in Neuburg

    Bei Beschwerden rund um den Flugbetrieb wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)

