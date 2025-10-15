Die „Woazenbuam“ spielen Komödien mit Stil

„Das Wichtigste ist der Humor“, sagt Horst Bollinger, der weiß, was eine gute Komödie braucht. Er ist Vorsitzender und Regisseur der „Neuburger Woazenbuam“, und natürlich spielt er beim Theater auch selbst mit. Das aktuelle Stück heißt „Phantom der Oma“ und hat am Samstag, 25. Oktober, im Kolpinghaus Premiere.

Die „Woaznbuam“ bringen einen stürmischen Familienstreit auf die Bühne

Das Ensemble will nicht nur Dialoge herunterspielen, sondern einen stürmischen Familienstreit entfachen. Gleichzeitig greift der Autor Parallelen zu aktuellen Themen auf. In „Phantom der Oma“ geht es um einen Bürgermeister, der Wiesen für einen Windpark aufkauft. Die Eigentümer wissen nichts davon und machen einen Riesenwirbel, als sie von den Plänen erfahren. Die Oma behält im folgenden Familienkrach als einzige den Durchblick.

Seinen Stoff holt sich Bollinger von einem Verlag, der passende Theaterstücke anbietet. Um die richtige Auswahl für Neuburg zu treffen, muss er sich einige Drehbücher anschauen. Wenn der Regisseur von einem Stück überzeugt ist, spricht er mit seinem Ensemble und beginnt alsbald mit den ersten Leseproben. Mit dem „Phantom der Oma“ hat er seine Mitspieler offenbar überrascht. Das Ensemble hat sich schnell damit angefreundet, mittlerweile laufen die Bühnenproben im Kolpinghaus.

Am Ende muss die Rolle auch ohne Textheft sitzen. Im Notfall hilft Souffleuse Gitta Bollinger aus. Natürlich wird improvisiert bei den Woazenbuam. „Wir machen den Text schon so, dass er für die Neuburger passt“, lacht Annika Karl, die zusammen mit Andrea Mahlo, Daniela Engler, Doreen Rohde, Andrea Schatzmann, Alexander Strauß, Mathias Faller, Jürgen Renner und Robert Flauger auf der Bühne agiert. 2024 war eine Zuschauerin mit dem bayerischen Dialekt und „vulgären“ Szenen nicht zurechtgekommen. Damit stand sie allein.

Die „Woaznbuam“ spielen bereits seit 45 Jahren Theater in Neuburg

Die Woazenbuam spielen seit 1980 Theater und haben nur in den Coronajahren 2020 und 2021 pausiert. Zur 44. Aufführung ist man jetzt vom Sporthotel Dünstl ins Kolpinghaus zurückgekehrt. Am Samstag, 25. Oktober, ist dort um 19 Uhr Premiere. Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 31. Oktober (20 Uhr), Sonntag, 2. November (17 Uhr), Freitag, 7. November (20 Uhr) und Samstag, 8. November (19 Uhr) eingeplant. Einige Vorstellungen sind bereits gut gebucht, Karten im Vorverkauf gibt es im Reisebüro Spangler.

Dass die Woazenbuam nicht nur Klamauk abliefern, sondern zuverlässig amüsante Unterhaltung, hat die Stadt Neuburg schon vor 18 Jahren mit dem Kulturpreis honoriert. Die Auszeichnung schließt neben dem Laientheater sicher auch den Landsknechthaufen mit ein, den die Woazenbuam seit 1979 stellen. Er gehört genauso zum Schloßfest wie die Reiterspiele und der Steckenreitertanz.