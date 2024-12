Zweite Zwischenziehung: Das sind die Gewinner der Neuburger Sozialverlosung

Auf dem Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz fand am Sonntag die zweite Zwischenziehung der Neuburger Sozialverlosung statt. Hier sind die Gewinner:

Gutschein LiquiMoly im Wert von 40 Euro: Matthias Michel, Treuchtlingen; Gutschein LiquiMoly im Wert von 40 Euro: Monika-Maria Engelhard, Emskeim; Gutschein Mode Bullinger im Wert von 50 Euro: Maria Herzner, Nassenfels; Kino Packet im Wert von 50 Euro: Sabine Schneider, Neuburg; Krippe JVA im Wert von 60 Euro: Angelika Dieck, Karlshuld; Krippe JVA im Wert von 60 Euro: Rudi Spielvogel, Karlshuld; Laterne JVA im Wert von 60 Euro: Shqipe Gashi, Neuburg; Bosch Koffer Aku-Schrauber im Wert von 100 Euro: Martin Martin, Weichering; Neuro Rockwool im Wert von 100 Euro: Roland Kist, Oberhausen; Gutschein Stadtwerke im Wert von 100 Euro: Fremach Hack, Neuburg; Holzfigur Musiker im Wert von 110 Euro: 110 Euro: Marcim Szmude, Neuburg; Damen Uhr P&H im Wert von 139 Euro: DieterBrüderle, Karlskron; Herren Uhr P&H im Wert von 159 Euro: Gjon Gojani, Neuburg; Silber Kette Love im Wert von 222 Euro: Judit Uhl, Oberhausen; Herren Uhr Seiko im Wert von 260 Euro: Manfred Lehmer, Neuburg; Musicalfahrt für zwei Personen im Wert von 298 Euro: Heinz Scharl Neuburg; Krippe Grödnertal Plancker im Wert von 500 Euro: Winscow De Klerk, Bergheim; Küchenmaschine Bauer im Wert von 529 Euro: Christine Raab, Neuburg; Trekking Rad im Wert von 729 Euro: Tobias Schmitt, Freising; MTB Fahrrad im Wert von 729 Euro: Roswita Liemant Neuburg.

Die Gewinnausgabe erfolgt am Sonntag, 22. Dezember, von 15.45 bis 16.15 Uhr beim Schaufenster der Sozialverlosung in der Schmidstraße in Neuburg. (AZ)