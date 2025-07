Das Üben hat sich gelohnt: So muss ein Sommerkonzert klingen

Just für die Zeit dieses Sommerkonzerts war eine Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent vorhergesagt. Mit einem schönen Plausch im Kastaniengarten der Maria Ward Realschule zur Pause wäre es also nichts geworden. Das Regenradar lag zum Glück wieder einmal voll danben. Es war sonnig, die Stimmung bei Fingerfood und lockeren Gesprächen bestens. Das hatten die insgesamt fast 100 Musikerinnen (ein paar Musiker waren auch dabei), die vier engagierten Lehrkräfte der Fachschaft Musik und die 300 Zuhörer im vollen Kongregationssaal auch verdient.

Dieses Sommerkonzert der Maria Ward Realschule klang genau so, wie ein derartiges Event klingen muss: Heiter, manchmal fetzig, mit frischem Sound junger Sänger(innen), mit sattem Klang eines 60köpfigen Schulorchesters, fröhlich und auch mal mit ernsteren Texten. Kurzum: Unterhaltung der feinsten Sorte, mit viel Können, zwischendurch auch mal mit einem großen Maß an Mut, wenn es für die Sängerinnen einmal in heikle Höhenlagen hinaufging.

Sommerkonzert in der Maria Ward Realschule Neuburg ist ein musikalisches Highlight

Über solche Klippen führte die musikalische Leitung mit Nicole Schiller, Christoph Hoffmann, Lukas Lautenbacher und Fabian Mnich die Akteurinnen und Akteure mit leichter Hand hinweg. Die Mitglieder von Popchor, Rockband, Jugendchor und Schulorchester waren vor diesem Konzert, neben unzähligen einzelnen Proben in den letzten Wochen, auch noch in ein viertägiges „Trainingslager“ gegangen. Auf Burg Wernfels im Fränkischen wurde offenbar nicht nur gefeiert und die Gemeinschaft gepflegt, sondern sehr effektiv gearbeitet.

Sonst wären anspruchsvolle, um nicht zu sagen sauschwere Stücke wie etwa „Africa“ (Popband), der Song „Speechless“ (Jugendchor), „Zombie“ (Rockband) oder das Charakterstück „In 80 Tagen um die Welt“ (Schulorchester), nicht in dieser Qualität gelungen.

Das große Schulorchester der Maria Ward Realschule mit dem Dirigenten Fabian Mnich erfüllte den Kongregationssaal mit sattem Sound. Foto: Peter Abspacher

Nehmen wir „Speechless“als Beispiel. Als Fabian Mnich diesen Song, von den Schülerinnen selbst ausgesucht, erstmals auf Youtube anhörte, dachte er spontan: Um Gottes Willen, was haben die sich da vorgenommen, das klingt ja wie Katzengejammer, geht gar nicht. Und ob das geht. Diese Musik wurde ein wenig arrangiert, und der Jugendchor machte daraus ein mehr als gefälliges Stück eines Konzertprogramms mit etlichen Highligts. Dazu zählen „Zombie“, ein Rock-Act mit einem sehr ernsten Thema (geschrieben nach einem Terroranschlag in Nordirland als Absage an jede Gewalt) oder auch das von allen Aktiven gemeinsam interpretierte Schluss-Lied „This is Me“.

Ensemble der Neuburger Maria Ward Realschule meistern auch schwere Stücke

Wie gute Arbeit an der Maria Ward Realschule geleistet wird, zeigte sich besonders bei „In 80 Tagen um die Welt“. Die berühmte Geschichte wird hier in musikalischen Stationen erzählt, von einem Orchester mit 60 Köpfen, mit Querflöten, Trompeten, Hörnern, Tuben, Schlagwerk und riesigem Gong. Diesen Apparat so elegant ins Schwingen zu versetzen, so über die vielen Tempowechsel, ganz neuen Klangfarben, Harmonie-Volten und Stimmungswelten hindurchzuführen, das war eine starke Leistung aller 60 Musikanten. Und des Dirigenten Fabian Mnich.

Im Schluss-Song lautet eine Zeile „Es ist schön, dass es euch gibt“. Das war als Dank an alle Zuhörer unten im Saal gedacht. Man kann es auch auf sämtliche Aktiven oben auf der Bühne beziehen.