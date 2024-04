TEST Tim: Sperrung nach Unfall auf der A8: Lkw drängt Auto in Leitplanke

Nach einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw am Donnerstagmorgen auf der A8 bei Dasing bleibt die Autobahn in Richtung Stuttgart gesperrt.

Auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart hat sich bei der Anschlussstelle Dasing ein Unfall ereignet. Der Unfall passierte am heutigen Tag um etwa 7.30 Uhr, als ein Lkw im fließenden Verkehr von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechselte. Nach Erkenntnissen der Polizei übersah der Lkw-Fahrer dabei ein Auto, das gerade am Lastwagen vorbeifuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Das Auto wurde abgedrängt und prallte gegen die linke Leitplanke.

Leichtverletzter nach Unfall bei Dasing

Der Fahrer des Autos wurde beim Unfall leicht verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es wurden keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die Polizei hat die Autobahn kurz nach dem Unfall auf allen Spuren in Fahrrichtung Stuttgart gesperrt. Die Sperrung dauert an, da Fahrzeugteile von der Fahrbahn geborgen werden müssen. Der Verkehr staut sich weiterhin zurück.

