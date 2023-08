Für Notlandung: Defekter Lufthansa-Flieger kreist über der Region

Ein Lufthansa-Flugzeug hat technische Probleme. Weil die Maschine zu schwer für die Notlandung in München ist, dreht der Pilot Kreise, um Treibstoff loszuwerden.

Ein Lufthansa-Flugzeug mit technischen Problemen hat am vergangenen Montagnachmittag Kreise über Nordschwaben und Oberbayern gedreht, um Treibstoff für eine Notlandung in München loszuwerden. Der Flug mit der Kennung LH-1614 war von München in Richtung Warschau abgehoben. Kurz nach dem Start habe die Crew starke Vibrationen am vorderen Fahrwerk festgestellt, berichtet das Fachportal "Aeroinside".

Lufthansa-Flug LH-1614 dreht für Notlandung in München Kreise über Nordschwaben

Wie sich herausstellte, war beim Start ein Reifen am Hauptfahrwerk geplatzt. Die Crew erklärte eine Luftnotlage und bereitete sich für eine Notlandung vor. Da das Bombardier-Kurzstreckenflugzeug vom Typ CRJ-900 zu diesem Zeitpunkt zu schwer für eine sichere Landung war, flog der Pilot mehrere Runden, um überschüssigen Treibstoff zu verbrennen. Wie man auf dem Portal Flightradar 24 nachvollziehen kann, kreiste der Flieger hierfür mehrfach im Bereich zwischen Burgheim, Münster, Thierhaupten, Aindling, Pöttmes und Ehekirchen. Die Lufthansa teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass in der Region kein Kerosin abgelassen werden musste. "Der Treibstoff, der für eine sichere Landung und das zulässige Gewicht überschüssig war, wurde verflogen", antwortet ein Sprecher.

Auf dem Portal Flightradar 24 sieht man, über welchen Teilen der Region die Maschine ihre Kreise gedreht hat. Foto: Flightradar 24 (Screenshot)

Nach Angaben des Konzerns ist das Flugzeug in der Folge normal in München gelandet und die Passagiere haben das Flugzeug sicher verlassen. "Die Sicherheit an Bord war zu keiner Zeit beeinträchtigt", heißt es. Die Fluggäste seien entsprechend umgebucht worden.