Mann spricht mehrere Grundschüler an: Polizei sucht Zeugen

Ein Mann spricht im Kreis Eichstätt mehrere Grundschüler an und bietet ihnen Pokémon-Karten an. Eine Fahndung verlief negativ. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Donnerstag zur Mittagszeit ist ein Schulkind auf dem Nachhauseweg in Denkendorf (Kreis Eichstätt) von einer unbekannten Person angesprochen worden. Die Person, die laut Polizei durch den Grundschüler als „älterer Mann“ beschrieben wurde, hielt mit einem Pritschenwagen mit weißem Planenaufbau neben dem Schüler an und fragte diesen nach Pokémon-Karten. Der Grundschüler eilte daraufhin sofort nach Hause und vertraute sich seiner Mutter an, welche die Polizei verständigte. Währenddessen teilte auch die Grundschule Denkendorf bei hiesiger Dienststelle mit, dass zuvor ebenfalls eine als „älterer Mann“ beschriebene unbekannte Person während der Pause Schüler über den Zaun ansprach und diesen Pokémon-Karten angeboten habe.

Mann spricht in Denkendorf Grundschüler an

Aufgrund der identischen Vorgehensweise wird von ein und derselben Person ausgegangen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Grundschule Denkendorf informierte die Eltern bereits über den Vorfall. Zu Fahrzeug und Person ist derzeit nicht mehr bekannt. Personen, die dazu Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Beilngries unter Telefon 08461/6403-0 in Verbindung zu setzen. Aufgrund des Vorfalls ist in nächster Zeit mit einer erhöhten Polizeipräsenz an den Schulen im Bereich Denkendorf zu rechnen, teilt die Polizei mit. (AZ)