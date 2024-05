Nasse Fahrbahn: Auto prallt zweimal gegen Leitplanke

Auf der A 9 bei Denkendorf ist ein Autofahrer bei nasser Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen. Er geriet ins Schleudern. Es kam auch zu Stau.

Am Donnerstag gegen 5.30 Uhr war ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Auto auf der A 9 in Richtung Nürnberg unterwegs, als er circa 3,5 Kilometer vor der Anschlussstelle Denkendorf aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern kam. Er kam so vom mittleren Fahrstreifen aus zunächst nach rechts und prallte gegen die rechte Leitplanke, berichtet die Polizei. Anschließend schleuderte das Auto dann weiter über die ganze Fahrbahn nach links und stieß gegen die Mittelleitplanke, wo das Fahrzeug dann zum Stehen kam. Die leichten Verletzungen des 59-jährigen konnte der Rettungsdienst vor Ort versorgen. Sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Die Absicherung der Unfallstelle, der linke und der mittlere Fahrstreifen mussten kurzzeitig gesperrt werden, übernahm die Freiwillige Feuerwehr aus Stammham. Es kam zu kurzzeitigen Stauungen. (AZ)

