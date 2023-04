Unfall: Auto fährt auf der A9 auf Sattelzug auf

Ein Autofahrer ist auf der A9 bei Denkendorf auf einen Lastwagen aufgefahren. Es kam zum Unfall und das Auto musste abgeschleppt werden.

Ein 42-Jähriger fuhr am Mittwochnachmittag gegen 13.25 Uhr mit seinem Sattelzug mit Anhänger auf dem rechten Fahrstreifen auf der A9 in Fahrtrichtung Nürnberg. Ungefähr 500 Meter vor dem Parkplatz Gelbelsee fuhr ein 33-Jähriger, der ebenfalls den rechten Fahrstreifen mit seinem Auto befuhr, auf den vorausfahrenden Sattelzug auf. Beide Beteiligten blieben unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro und das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde zudem durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt, berichtet die Polizei. Die Reinigung der Fahrbahn erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Denkendorf, die zudem die Unfallstelle absicherte. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen, da die beiden Fahrzeuge zur Unfallaufnahme auf den Standstreifen gebracht werden konnten. (AZ)