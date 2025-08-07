Hype um Labubus: „Wir könnten jeden Tag 100 verkaufen“

Kleine Plüschtiere sorgen im Moment für Ekstase in so manchem Kinderzimmer. Sie sind bunt und knuffig, gleichzeitig schwingt aber auch ein Hauch Grusel mit, denn Labubus haben gefletschte Zähne und ein zorniges Gesicht. Der Hype um die Kuscheltiere, den einst Lisa, die Sängerin der südkoreanischen Girlband Blackpink, ausgelöst hat, ist längst auch in der Region angekommen.

In den Spielzeugläden sind Labubus Mangelware und inzwischen so gefragt, dass Fans selbst vor kriminellen Machenschaften nicht zurückschrecken. Die Polizei warnt vor Fälschungen, erst Ende Juli hat ein Mann im Raum Dillingen 150 Euro für Fake-Labubus bezahlt. In Ingolstadt vermeldet die Polizei gar einen dreisten Diebstahl.

Bei Spielwaren Habermeyer sind Labubu-Plüschfiguren ausverkauft. Lediglich Lemon-Tea-Figuren gibt es noch. Foto: Luzia Grasser

Ein Zwölfjähriger war in der vergangenen Woche in der Ingolstädter Innenstadt unterwegs und ließ dabei seinen Labubu-Schlüsselanhänger um den Zeigefinger kreisen. Ein E-Biker nutzte offensichtlich in diesem Moment die Gunst der Stunde, um an das rare Stück zu kommen. Er fuhr so nahe am Jungen vorbei, dass er ihm problemlos die Figur vom Finger ziehen konnte und damit verschwand. Der Junge wählte daraufhin den Notruf.

Labubus sind in den Spielwarenläden in Neuburg ausverkauft

Wieder an einen neuen Labubu zu kommen, dürfte für den Zwölfjährigen aktuell recht schwer werden. Denn bei Spielwarenläden allerorten heißt es nur: „Haben wir nicht.“

Spielwaren Habermeyer in Neuburg hat vor einiger Zeit tatsächlich eine Lieferung des Original-Produkts vom chinesischen Hersteller Pop Mart bekommen - doch innerhalb einer Dreiviertelstunde waren die sechs Figuren weg, erinnert sich Mitarbeiterin Linnea Laslop. Aktuell steht kein einziges Plüschmonster in den Regalen des Geschäfts.

Besonders rund um den Zeugnistag war die Nachfrage enorm - und die Enttäuschung bei vielen Kindern vermutlich riesig, wenn sie zu hören bekamen: „Labubus sind aktuell nicht lieferbar.“ Lediglich zwei Labubu Lemon Tea-Figuren gibt es bei Habermeyer zu kaufen. Doch diese Plastikfiguren sind längst nicht so gefragt wie die Plüschmonster, die sich zum begehrten Sammlerobjekt entwickelt haben.

Wenig Erfolg dürften Labubu-Sammler auch bei Rofu im Südpark oder beim Drogeriemarkt Müller in der Innenstadt haben. Denn hier gilt dasselbe wie bei Habermeyer: „Nicht lieferbar.“ Selbst bei Müller im Ingolstädter Westpark, wo es eine große Spielwarenabteilung gibt, fehlt ein Produkt: Labubus. „Aber wir könnten 100 Stück am Tag verkaufen“, beschreibt eine Mitarbeiterin den Hype.

Tiktok hat den Trend um Labubus ausgelöst

Wo die Figuren verfügbar sind, sind sie nicht gerade ein Schnäppchen. Zumeist kosten sie um die 20 Euro, nach oben gibt es keine Grenzen. Für begehrte Sammlerstücke und seltene Objekte wird auch deutlich mehr bezahlt.

Promis, die auf Social Media ihre Labubus zur Schau gestellt haben, haben den Hype immer weiter angefeuert. Mit Videos auf Tiktok ist der Trend auch nach Deutschland geschwappt. Das Besondere bei den Figuren ist, dass sie in sogenannten Blindboxes verkauft werden. Sie stecken also in blickdichten Kartons und erst beim Auspacken erfährt der Käufer, welche Variante des Monsters er tatsächlich erstanden hat. Influencer filmen sich dabei, wie sie die Verpackung öffnen - und sich dann entweder ekstatisch freuen oder in Tränen ausbrechen angesichts des ungewollten Labubus mit der falschen Farbe.