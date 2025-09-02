Icon Menü
Der neue Direktor am Descartes-Gymnasium in Neuburg stellt sich der Digitalisierung

Neuburg

„Lieber menschliche Intelligenz statt KI“: Das wünscht sich der neue Direktor des Gymnasiums

Markus Edenhofer kehrt als neuer Direktor an das Neuburger Descartes-Gymnasiums zurück. Warum der 56-Jährige die Digitalisierung als größte Herausforderung betrachtet.
Von Reinhard Köchl
    Im Neuburger Descartes-Gymnasium hat ein neuer Schulleiter seinen Dienst angetreten. Markus Edenhofer sitzt nun auf dem Chefsessel.
    Foto: Reinhard Köchl

    Wie viel Urlaub braucht man als frischgebackener Chef, der gerade ein Gymnasium mit 93 Lehrkräften und über 1000 Schülerinnen und Schülern übernommen hat? Peter Seyberth hatte gerade erst seinen letzten Dienst- und Schultag vor dem Ruhestand absolviert und seinen Schreibtisch geräumt, da saß Markus Edenhofer auch schon im provisorischen Büro des Schulleiters im Altbau. Ein fliegender Wechsel. Der 56-Jährige war tatsächlich wieder zurück an jenem Ort, an dem er von 1998 bis 2018 zwei Jahrzehnte seiner Berufslaufbahn verbracht hatte, zunächst als Stundenplaner, dann als Fachbetreuer Mathematik, als Mitarbeiter der Schulleitung und schließlich als Projektleiter für die Pilotphase „Mittelstufe Plus“. Nach sieben Jahren als stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Donauwörth ist er nun also „der Neue“ am Neuburger Descartes-Gymnasiums.

