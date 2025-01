Die Destille hat geschlossen – doch mit der Kultkneipe soll es weitergehen

Wie viel Bier wohl in den vergangenen Jahrzehnten über diesen Tresen gegangen ist? Schwer zu sagen. Das „Bier unser“, ein Gebet an den Gerstensaft, das an einem Holzpfeiler neben der Theke hängt, lässt darauf schließen: Es müssen eine Menge Gläser gewesen sein. Doch in der Destille steht die Zapfanlage derzeit still. Nach mehr als zehn Jahren hat der Pächter der Pilsbar im Neuburger Ostend aufgehört. Wie geht es dort nun weiter?

Andreas Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kultkneipe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Danziger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis