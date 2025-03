Dicke Luft beim Donaumoos-Zweckverband

Dass die Diskussionen um die Zukunft des Donaumooses durchaus mit einer gewissen Schärfe geführt werden, ist wahrlich keine Neuheit. Insbesondere viele Landwirte fühlen sich von der teilweisen Renaturierung des größten Niedermoors Süddeutschlands, wie sie der Freistaat vorantreibt, in ihrer Existenz bedroht und in den Debatten kaum gehört. Auf dieser Grundlage gründete sich die Interessengemeinschaft „Unser Donaumoos“ und wirbt seitdem um Unterstützer und eine Stimme in dem Prozess. Mit einem provokanten Auftritt bei einer Sitzung des Karlshulder Gemeinderats im Februar ging der Vorsitzende der IG, Gerhard Dittenhauser, in den Augen des Donaumoos-Teams jedoch zu weit, weswegen er bei der jüngsten Sitzung des Donaumoos-Zweckverbands zur Rede gestellt werden sollte.

