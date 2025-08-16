Sommer-Kinderrätsel der NR: Das ist die Lösung von Folge zwei

Sicherlich haben es alle schnell erraten: Bei unserem zweiten Kinderrätsel in diesem Jahr war natürlich der Neuburger Verkehrsverein gesucht. Die Mitglieder organisieren nicht nur das Schloßfest, auch die Schlossweihnacht wird vom Verkehrsverein auf die Beine gestellt. Wusstet ihr, dass der Verkehrsverein sich auch um die Organisation und Ausbildung der Stadtführer kümmert? Das ist eine Aufgabe, für die der Verein weniger bekannt ist. Um den Verkehr, wie die Kinder der Theaterakademie vermutet haben, kümmert sich der Verkehrsverein jedoch gar nicht. Das bleibt dann doch die Aufgabe der Polizei.
Neuburg
