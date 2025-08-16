Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Die 2. Lösung des Kinderrätsels: Der Neuburger Verkehrsverein

Neuburg

Sommer-Kinderrätsel der NR: Das ist die Lösung von Folge zwei

In NR-Kinderrätsel stellen die Buben und Mädchen der Theaterakademie unterschiedliche Vereine vor. Wer hat die Lösung erraten?
Von Anna Hecker
    • |
    • |
    • |
    Das Schloßfest ist das Steckenpferd des Neuburger Verkehrsvereins. Dieser ist die Lösung unseres zweiten Kinderrätsels.
    Das Schloßfest ist das Steckenpferd des Neuburger Verkehrsvereins. Dieser ist die Lösung unseres zweiten Kinderrätsels. Foto: Verkehrsverein

    Sicherlich haben es alle schnell erraten: Bei unserem zweiten Kinderrätsel in diesem Jahr war natürlich der Neuburger Verkehrsverein gesucht. Die Mitglieder organisieren nicht nur das Schloßfest, auch die Schlossweihnacht wird vom Verkehrsverein auf die Beine gestellt. Wusstet ihr, dass der Verkehrsverein sich auch um die Organisation und Ausbildung der Stadtführer kümmert? Das ist eine Aufgabe, für die der Verein weniger bekannt ist. Um den Verkehr, wie die Kinder der Theaterakademie vermutet haben, kümmert sich der Verkehrsverein jedoch gar nicht. Das bleibt dann doch die Aufgabe der Polizei.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden