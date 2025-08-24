Icon Menü
Die 3. Lösung des Kinderrätsels: Der Neuburger Fischereiverein

Neuburg

Beim 3. Kinderrätsel war der Fischereiverein gesucht!

In unserem Kinderrätsel stellen die Buben und Mädchen der Theaterakademie unterschiedliche Vereine vor. Wer hat die Lösung erraten?
Von Anna Hecker
    • |
    • |
    • |
    Die Neuburger Fischer helfen bei allen Themen rund um Gewässer mit. So wie hier nach dem Hochwasser.
    Die Neuburger Fischer helfen bei allen Themen rund um Gewässer mit. So wie hier nach dem Hochwasser. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

    Sicherlich haben es alle schnell erraten: Bei unserem dritten Kinderrätsel war der Fischereiverein gesucht. Denn natürlich haben die Mitglieder nicht nur das Recht zu Angeln, sie kümmern sich auch darum, dass neue Fische beispielsweise in die Donau eingesetzt werden, oder dass es den Gewässern in der Umgebung gut geht. Bestimmt kennt ihr den Fischereiverein auch vom Volksfest. Dort bietet er als feste Tradition den beliebten Steckerlfisch an. Dieses Schmankerl kennen auch die Besucher des Schloßfests, wo die Fischer immer im Gerichtshof ihren Stand aufbauen.

