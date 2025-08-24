Beim 3. Kinderrätsel war der Fischereiverein gesucht!

Sicherlich haben es alle schnell erraten: Bei unserem dritten Kinderrätsel war der Fischereiverein gesucht. Denn natürlich haben die Mitglieder nicht nur das Recht zu Angeln, sie kümmern sich auch darum, dass neue Fische beispielsweise in die Donau eingesetzt werden, oder dass es den Gewässern in der Umgebung gut geht. Bestimmt kennt ihr den Fischereiverein auch vom Volksfest. Dort bietet er als feste Tradition den beliebten Steckerlfisch an. Dieses Schmankerl kennen auch die Besucher des Schloßfests, wo die Fischer immer im Gerichtshof ihren Stand aufbauen.

