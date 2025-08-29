Icon Menü
Die 4. Lösung des Kinderrätsels: Die Neuburger Donaunixen

Neuburg

Beim 4. Kinderrätsel waren die Donaunixen gesucht!

In unserem Kinderrätsel stellen die Buben und Mädchen der Theaterakademie unterschiedliche Vereine vor. Wer hat die Lösung erraten?
Von Anna Hecker
    Die Donaunixen fühlen sich im Wasser pudelwohl. Zu Recht sind die Schwimmerinnen stolz auf ihre Erfolge bei zahlreichen Wettbewerben.
    Die Donaunixen fühlen sich im Wasser pudelwohl. Zu Recht sind die Schwimmerinnen stolz auf ihre Erfolge bei zahlreichen Wettbewerben. Foto: TSV Neuburg (Archivbild)

    Sicherlich haben es alle schnell erraten: Bei unserem vierten Kinderrätsel waren die Donaunixen gesucht. Die Synchronschwimmerinnen folgen einer langen Tradition in Neuburg, 1973 wurde die Sportgruppe unter dem Dach des TSV Neuburg aus der Taufe gehoben. Die allerersten Donaunixen waren acht Mädchen im Alter zwischen zehn und elf Jahren. Seitdem freuten sich die vielen Schwimmerinnen, die über all die Jahre zu den Nixen gehören sollten, über große Erfolge. In vielen Wettbewerben wurden Medaillen und Pokale gewonnen. Kein Wunder, denn die Donaunixen können nicht nur hervorragend schwimmen, sie haben auch Rhythmus im Blut, wie sie bei den vielen anspruchsvollen Choreografien unter Beweis stellen.

