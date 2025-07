Ein Chorwerk par excellence: Felix Mendelssohn-Bartholdys dramatisches Oratorium „Elias“ gibt mit seinen kraftvollen Vokalparts dem Chor alle Gelegenheit sich auszuzeichnen. Die Audi Jugendchorakademie nutzte diese in Kooperation mit der Akademie für Alte Musik Berlin aufs Beste.

Immer wieder bemerkenswert, wie spektakulär professionell die jungen Nachwuchssängerinnen und -sänger, die ja in der Regel noch vor einer professionellen Karriere stehen, selbst anspruchsvollste Chorwerke auf die Bühnen bringen. Auch diesmal! Der Chor hat sich unter der seit seiner Gründung 2008 bewährten Leitung von Martin Steidler zu einer unüberhörbaren Meisterschaft entwickelt, die ihren Reiz gerade aus der Unmittelbarkeit der jungen Stimmen zieht.

Elias-Aufführung in Ingolstadt: Audi Jugendchorakademie trifft auf Akademie für Alte Musik

Eine anschauliche Welt wollte Mendelssohn mit seinem Elias erstehen lassen, Dramatik, Dynamik, geradezu haptische „action“ sind da angesagt. So sollte es sein und so gelang es im Festsaal des Ingolstädter Stadttheaters. Martin Steidler dirigierte zügig und stringent. Er setzte dabei nicht nur auf die zahlreichen spektakulären Effekte des Mammutwerks, die vor allem den Chor immer wieder herausheben, sondern lotete die Komposition auch in ihren Nuancen und Feinheiten sehr differenziert aus. In mustergültiger Balance entstand ein Dialog, der Mendelssohns Musik in all ihrer Vielschichtigkeit zwischen barocker Dramatik und romantischer Klangfülle lebendig erfahrbar machte.

Steidler verstand es, die großen Bögen des Oratoriums zu spannen. Er ließ die dramatischen Zuspitzungen organisch wachsen, gönnte den lyrischen Passagen Raum zur Entfaltung. Besonders beeindruckend die Fähigkeit, auch in den monumentalen Chorfugen Transparenz zu bewahren. Die Tempi waren klug gewählt, nie gehetzt, nie schleppend, und die musikalische Erzählung blieb stets spannend. Das stellte natürlich hohe Ansprüche an Chor, Orchester und Solisten.

Audi-Jugendchorakademie zeigt in Ingolstadt vielversprechende Nachwuchskünstler

Die Akademie für Alte Musik Berlin, bestens vertraut mit der historisch informierten Aufführungspraxis, agierte passgenau, mit federnder Leichtigkeit, wendig, vital und sehr geschlossen. Die Solisten Marie-Sophie Pollak (Sopran), Ulrike Malotta (Alt), der kurzfristig eingesprungene Markus Dietrich (Tenor) und Krešimir Stražanac (Bass), konnten mit jeweils großer Strahlkraft durchwegs überzeugen. Einen wirkungsvollen Part erfüllte der junge Ferdinand Lidl von den Augsburger Domsingknaben. Sicher ein Nachwuchsaspirant für die Jugendchorakademie!

Der Chor selbst entfaltete berückende Klangfülle, starke Präsenz und beeindruckende Homogenität. Die Stimmen verschmolzen zu einem klaren, satten Gesamtbild, das dennoch Raum für individuelle Farben ließ. Zwar behielten Frauenstimmen ein wenig die Überhand. Geschlossenheit, Präzision, Leidenschaft und Hingabe der Agierenden machten das jedoch mehr als wett, zumal auch sehr bemerkenswerte Solostimmen den Chor bereichern. Wenn es sie nicht schon gäbe, man müsste sie erfinden, die Audi Jugendchorakademie!