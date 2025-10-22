Beliebteste Friseure in Ingolstadt: Diese Friseure haben Top-Bewertungen

Auf der Suche nach einem guten Frisör in Ingolstadt? München und die dort beheimateten Starfriseure sind zwar nur eine Zugfahrt entfernt, aber für die großen Namen fallen auch die entsprechenden Preise an. Aber glücklicherweise gibt es genug Qualitätsfrisöre in Ingolstadt selbst, bei denen sich die Kundschaft in Sachen Haarschnitt, -farbe, oder -pflege sehr wohl gefühlt hat und die Preise einen nach dem Termin nicht verdutzt schlucken lassen. Wir stellen Ihnen die drei Friseursalons in Ingolstadt vor, die online am besten bewertet sind.

Friseur Micasso

Mit der besten Bewertung von 4,9 Sternen bei über 200 Rezensionen ist Friseur Micasso im Verhältnis die beliebteste Annlaufstelle für eine neue Frisur in Ingolstadt. Schneiden und Waschen beginnt für Damenhaarschnitte bei budgetfreundlichen 20 Euro. Zum breiten Angebot gehören außerdem Strähnen, Farbe, Extentions, Dauerwellen und Hochsteckfrisuren. Für Herren werden natürlich auch Haarschnitte angeboten, genauso wie Bartstyling und Pflege, Nassrasur und weitere Pflegebehandlungen. Die Kundschaft hat viel Positives über den Salon in der Innenstadt zu sagen: „Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Das gesamte Personal ist stets freundlich und das Geschäft sauber und modern. Zu 100 Prozent zu empfehlen und ein ganz großes Dankeschön!!“ Ein weiterer Kunde schreibt: „Ein echter Profi, und das zu einem Preis, der deutlich günstiger ist als in der Großstadt – ohne dabei an Qualität einzubüßen. Wer einen wirklich guten Friseur sucht, sollte hier unbedingt vorbeischauen. Absolute Empfehlung!“„

Adresse: Kupferstraße 26, 85049 Ingolstadt

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 19 Uhr, Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 15 Uhr

Weitere Informationen: https://www.micasso-ingolstadt.de/

Hair Palace Ingolstadt

Mit über 380 Rezensionen und stolzen 4,8 Sternen sticht der Hair Palace Ingolstadt ebenfalls aus der Konkurrenz hervor. Der Salon wirbt mit seiner Expertise in Sachen Blondierungen und Balayage, hat aber auch alles andere im Angebot, was man von einem Friseur erwartet. Damen- und Herrenhaarschnitte ohne Föhnen oder Styling gibt es hier bereits ab 30 Euro. Die Rezensionen sind voller zufriedener Stimmen: „Ich bin super zufrieden mit meinen Haaren! Wunderbare Färbung gemacht, sehr nette Damen im Salon, alles TOP“, oder „Das gesamte Team schafft eine angenehme Atmosphäre, in der man sich wirklich wohlfühlt. Ich kann Hair Palace nur wärmstens weiterempfehlen und freue mich schon auf meinen nächsten Besuch!“

Adresse: Eriagstraße 24-26, 85053 Ingolstadt

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen: https://connect.shore.com/bookings/hair-palace-ingolstadt/services?locale=de

King&Queen Ingolstadt

Der King&Queen Salon bietet eine Vielzahl an sowohl Barbier-, als auch Friseurleistungen an. Direkt am Paradeplatz kann man sich die Haare ab 28 Euro waschen, schneiden und föhnen lassen. Aber auch für Farbe, Dauerwellen, sowie Dauerglättung, Make-Up und Gesichtshaarentfernung ist man hier an der richtigen Adresse. Bartträger können sich hier eine neue Frisur schneiden lassen und im gleichen Zug den Bart rasieren und pflegen lassen, sich einer Haarentfernung mit Wachs unterziehen oder sich eine Dampfbehandlung mit Gesichtspflege gönnen. Egal, ob Kunden der Barbier- oder Friseurabteilung, die Gäste zeigen sich sehr zufrieden und geben bei über 340 Rezensionen eine Bewertung von 4,7 Sternen. Eine Kundin schreibt: „Ich habe den besten Balayage & Haarschnitt bekommen und meine Haare fühlen sich super an! Man fühlt sich auch generell sehr wohl im Salon. Klare Weiterempfehlung!“

Adresse: Paradeplatz 15, 85049 Ingolstadt

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 15 Uhr

Weitere Informationen: https://www.kingandqueen-ingolstadt.de/