Die Eichstätter Domorgel feiert 50-jähriges Bestehen mit einer besonderen Musik- und Lichtshow.

Eichstätt

Lichtshow und Orgelkonzert in Eichstätter Dom

Die Konzertbesucher erwartet eine Kombination aus klassischer Musik und moderner Lichttechnik.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Bei der „Magic Night of Organ“ wird die Eichstätter Domorgel in ein besonderes Licht getaucht.
    Bei der „Magic Night of Organ“ wird die Eichstätter Domorgel in ein besonderes Licht getaucht. Foto: Christian Klenk/pde

    Mit einer „Magic Night of Organ“ begeht die Eichstätter Dommusik am Freitag, 10. Oktober, das 50-jährige Bestehen der Domorgel. Das Konzert mit Domorganist Martin Bernreuther beginnt um 19 Uhr und wird von einer Lichtinstallation im Dom begleitet.

    Das Orgelkonzert in Eichstätt wird von einer Lichtshow begleitet

    Auf dem Programm unter anderem Kompositionen von von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel oder Enrico Bossi. Das Ingenieurbüro Walter Bamberger aus Pfünz wird dabei die Eichstätter Domorgel und den Innenraum der Kathedrale farbenreich und effektvoll in Szene setzen. Karten gibt es unter anderem an der Abendkasse. Karten gibt es unter anderem an der Abendkasse.

    Die Eichstätter Domorgel ist in den 70er Jahren entstanden

    Die heutige Eichstätter Domorgel entstand im Zuge der umfassenden Domerneuerung in den Jahren 1971 bis 1975. Mit rund 5000 Pfeifen und 68 Registern ist sie die zweitgrößte Orgel des Bistums Eichstätt nach der Orgel im Ingolstädter Liebfrauenmünster. 2017 wurde die Domorgel zuletzt umfassend renoviert sowie nach Abschluss der Domsanierung im Jahr 2024 wieder gereinigt und neu gestimmt. (AZ)

