Die Geschichte des Neuburger Geschwaders: Es gibt wieder Führungen durch das Museum

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg bietet am 7. und 8. März wieder seine Museumstage an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich die militärhistorische Ausstellung anzusehen, die sich mit der Geschichte der Luftfahrt in Neuburg an der Donau beschäftigt.

An nachfolgend aufgeführten Terminen erwartet das Geschwader die Besucher in der Wilhelm-Frankl-Kaserne (Grünauer Straße) zum „Check-In“. Von dort erfolgt Weitertransport mit einem Bundeswehr-Bus auf die Basis Zell. Die Führung dauert jeweils etwa 90 Minuten. Eine Vorlage Personalausweis / Reisepass ist zwingend erforderlich.

Das sind die Termine für die Führung durch das Museum im Taktischen Luftwaffengeschwader 74:

7. März: 18 Uhr / 20 Uhr

8. März: 9 Uhr / 11 Uhr / 13 Uhr / 15 Uhr

Info: Anmeldung bitte bis Freitag, 28. Feburar per E-Mail unter TaktLwG74Posteingang@bundeswehr.org. Ferner sind für die Anmeldung Name, Vorname, Geburtsdatum, Nationalität und gewünschter Tag mit Uhrzeit anzugeben. Kinder unter 14 Jahren benötigen keinen Ausweis, jedoch ist der Besuch nur mit einem Erziehungsberechtigten möglich. (AZ)