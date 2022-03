Lieferengpässe: Weiter Kurzarbeit bei Audi in Ingolstadt

Noch immer hat Audi mit Schwierigkeiten beim Nachschub von wichtigen Bauteilen zu kämpfen. Deshalb fallen bis Ende März weitere Schichten aus.

Der Krieg in der Ukraine sowie die weiterhin bestehenden Lieferengpässe bei Halbleitern sorgen dafür, dass bei Audi bis Ende März Schichten ausfallen. Das hat das Unternehmen seinen Mitarbeitern mitgeteilt. In der Ukraine werden vor allen Dingen Kabelbäume für die Autoindustrie produziert.

Kabelbäume für Audi kommen inzwischen aus Rumänien

Wie Einkaufschef Dirk Große-Loheide bei der Jahrespressekonferenz in der vergangenen Woche erklärte, könne das Unternehmen inzwischen aber auf Ersatzlieferungen aus Rumänien zurückgreifen. Weitere Lieferungen aus anderen Ländern seien geplant. Dennoch wirkt sich die aktuelle Situation noch immer auf die Produktion aus. Betroffen sind in erste Linie der A4 und der A5. So entfallen auf der Linie 1 beide Schichten bis zum 31. März, auf der Linie 2 nur bis zum 29. März. Zusätzlich entfällt die Dauernachtschicht am 30. und 31. März. Die Produktion von A3 und Q2 auf der Linie 3 geht regulär weiter. Hier wird weiterhin in allen Schichten produziert.

