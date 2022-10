19:00 Uhr

Die Lebensqualität wird in Oberhausen besonders geschätzt

Leben in der Gemeinde Oberhausen ist gefragt. Das jüngste Baugebiet, das entstanden ist, ist das Baugebiet „Hülläcker“ in Unterhausen.

Plus Die Lebensqualität hat bei der Umfrage in der Gemeinde Oberhausen den höchsten Wert erhalten. Das liegt sicher auch mit an der guten Bewertung fürs Vereinsleben und der Sauberkeit. Eines aber fehlt den Bürgern besonders.

Von Manfred Rinke

„Lebensräume für Jung und Alt“, das „Kaffeehaus“ als sozialer Treffpunkt, ein in die Zukunft ausgerichtetes Innovationszentrum, ein Waldbad und viel Natur vor der Haustüre: Es scheint sich gut zu leben in der Gemeinde Oberhausen. Zumindest wenn man die Bewertung der Teilnehmer aus der Gemeinde am Heimat-Check der Augsburger Allgemeinen für das Verbreitungsgebiet der Neuburger Rundschau heranzieht. In der Skala von 1 bis 10 schnitt dieser Themenbereich mit einem Wert von 8,0 am besten ab. Wobei in den Anmerkungen auch Anregungen gegeben werden, wie diese noch besser sein könnte. Die schlechtesten Bewertungen gab es für die Bereiche Gastronomie, Einzelhandel und ÖPNV.

