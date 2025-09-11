Das erwartet Besucher der Nacht der Museen in Ingolstadt

Mittlerweile ist sie Tradition geworden: die Ingolstädter Nacht der Museen am letzten Sommerferien-Wochenende. Dazu öffnen dieses Jahr am Samstag, 13. September, 15 Museen und Galerien bis Mitternacht ihre Türen und bieten eine Mischung aus Geschichte, Kunst und Genuss. Besucherinnen und Besucher können aus knapp 90 Programmpunkten wählen.

Wer seine Tour in der Innenstadt beginnen möchte, kann sich um 19 Uhr bei dem musikalisch akzentuierten Vortrag „Erlesenes – Etwas zwischen Frau und Mann“ im Marieluise-Fleißer-Haus amüsieren. Ab 20.30 Uhr erwartet die Besucher ein kleines Modeatelier mit ausgesuchten Stoffen Marieluise Fleißers in dem Groß und Klein kreativ werden können. Ganz in der Nähe ist die internationale Ausstellung „forward/backward“ von Karima Ashadu und Petrit Halilaj im Tongewölbe T25 zu sehen. Richtig ist man im Atelier Galerie Elfriede Regensburger, wenn man sich gern über Kunstwerke austauscht: Hier findet von 18 bis 24 Uhr ein Künstlerinnengespräch statt. Ein paar Gassen weiter lockt das Heimatmuseum Niemes und Prachatitz mit böhmischer Musik sowie traditionellen Handarbeitsvorführungen und Geschichten aus dem Sudetenland.

Besucher der Nacht der Museen in Ingolstadt können stellenweise auch selbst aktiv werden

Im Deutschen Medizinhistorischen Museum steht alles unter dem Motto „Der menschliche Körper“. Passend zur Jahresausstellung „Ansichtssache. Menschliche Präparate im Museum“ gibt es Gartenführungen und Konzerte. Außerdem findet dort die Interventionsausstellung „Gestrickte Anatomie“ von Katharina Sabernig statt. Malipa – The Art Room bietet Gespräche mit dem Ausnahmekünstler John Schmitz und dem Fotografen Konrad Schmidt. Außerdem wird der Abend hier von einer Zwei-Mann-Band begleitet. Im Stadtmuseum sind Kinder sind zum Basteln eingeladen, die ganze Familie wird mit „Geschichten vom kleinen Hepp“ oder bei einer Zaubershow unterhalten und Interessierte erhalten Einblicke in das Stadtarchiv und die Wissenschaftliche Stadtbibliothek. Erwachsene können beim Workshop „Ölkreiden treffen Wasserfarben“ im Museum für Konkrete Kunst aktiv werden. Außerdem gibt es den ganzen Abend kurze Einführungen in die Ausstellung „In Preparation“. Das Duo „Clementine Thieves“ macht mit seinen Melodien bildende Kunst neu erlebbar.

Im Atelier No 1 | Siri Lang findet um 19 Uhr die „Tonklangpoesie-Performance mit Tina Nadler“ statt. Außerdem gibt es Nonpermanent-Klebetattoos für Klein und Groß. Auch das Lechner Museum lädt zum Mitmachen ein. Kinder und Erwachsene können bei einem Workshop kurze Stop-Motion-Filme drehen. Die aktuelle Ausstellung „Alf Lechner 100: Materie Stahl“ wird mit stimmungsvoller Beleuchtung und einer Bühnenperformance, genannt „Wind:Leaves&Thunder“, in Szene gesetzt.

Icon vergrößern Die historischen Fahrzeuge stoppen am Ingolstädter Rathausplatz. Foto: Johannes Hauser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die historischen Fahrzeuge stoppen am Ingolstädter Rathausplatz. Foto: Johannes Hauser

Auch die Oldtimer-Shuttlebusse sind wieder unterwegs und so ist auch das Audi museum mobile unkompliziert zu erreichen. Dort erwartet die Besucher Musik der Downtown Bluesband, eine Fotobox und die Ausstellung „Audi R8 – Generations of Performance“. Ab 18.30 Uhr findet eine Auto-Quartett-Meisterschaft statt, um 19 und 21 Uhr jeweils die Erlebnisführung „Silberpfeile“ mit Fakten und Anekdoten zu Rennfahrzeugen der 1930er-Jahre. Um 20 und 22 Uhr liefert die Führung „Motorsport“ Einblicke in die Motosportgeschichte des Unternehmens. Die Audi Piazza ist ein Halt des Auto-Korsos „Fahrzeuge in Uniform“. Ein weiterer Stopp der historischen Behördenfahrzeuge ist auf dem Rathausplatz. Die Station auf dem Paradeplatz entfällt heuer wegen einer Baustelle.

Ingolstädter Nacht der Museen: Tickets gibt es im Vorverkauf und am Veranstaltungstag

Im Kunst-Werk im Klenzepark ist die Ausstellung „Bilder und Objekt-Kunst“ und das Improvisationstheater von G’scheiterhaufen zu sehen. Geöffnet ist außerdem die Harderbastei, wo zum dritten Mal der Kunstpreis „Ingolstädter Lion“ verliehen wird. Bis 22 Uhr kann zudem für den Publikumspreis abgestimmt werden. Das Bayerische Armeemuseum bietet Führungen durch den neu eröffneten Abschnitt der Dauerausstellung „Krieg und Frieden – Militär in Bayern 1870 bis 1914“ an. In der Galerie im Theater ist die Künstlerin Marina Pohl in ihrer Ausstellung „unter uns“ vor Ort und stellt den Katalog dazu vor.

In einigen Häusern werden Essen und Getränke angeboten, vor dem Stadtmuseum steht zum Beispiel ein Foodtruck. Die Busse der VGI können heuer nicht durch das Einlassband mitgenutzt werden. Im Eintrittspreis enthalten sind nur die Oldtimer-Shuttlebusse, die von 19 Uhr bis 1 Uhr im 15-Minuten-Takt einen Rundkurs in zwei Richtungen befahren. Tickets gibt es noch bis Freitag, 12. September, für zehn Euro im Vorverkauf (Deutsches Medizinhistorisches Museum, Stadtmuseum, Marieluise-Fleißer-Haus, Audi museum mobile). Am Veranstaltungstag kosten die Tickets zwölf Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre haben freien Eintritt. Mit dem Einlassband kann auch der musikalische Frühschoppen am Sonntag, 14. September, im Bauerngerätemuseum besucht werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter ndm.ingolstadt.de. (AZ)