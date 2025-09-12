„Wir wollen Menschen beflügeln“ – die Vhs Neuburg stellt ihr neues Herbst- und Winterprogramm vor

Ob Kochkurs, Sprachkurs oder eine Ausbildung zum Pilzcoach – im Herbst- und Winterprogramm der Volkshochschule (Vhs) Neuburg ist wieder einiges geboten. „Überflieger“ lautet das Motto des aktuellen Kursprogramms. Es soll auch in der kalten Jahreszeit Leute dazu bewegen, aktiv zu sein, Neues zu lernen und sich weiterzubilden. Sowohl das Motto als auch das Coverbild des Programmheftes stehen für Dynamik: „Mit der Vhs kann man aufsteigen“, sind sich der Vorsitzende Walter Friemel und Geschäftsführerin Christa Jerominek-Mundil einig.

400 Kurse aus den Bereichen Gesellschaft, Beruf/Karriere, Gesundheit und Kultur sind im Programmheft der Vhs zu finden, online sogar noch mehr. „Überflieger“ ist die dritte Auflage, in der das Heft wieder im seit 2024 neuen DIN-A4-Format herausgegeben und zusammen mit der Zeitung Neuburger Extra in die Briefkästen eingeworfen wird. Bis jetzt gäbe es viel positive Resonanz zu dem neuen Format, meint Jerominek-Mundil und vermutet, dass auch die steigenden Anmeldungen und Teilnehmerzahlen darauf zurückzuführen wären. Seit 2023 verzeichnen die Vhs 22 Prozent mehr Anmeldungen.

Über 500 Kurse werden im neuen Programmheft der Neuburger Vhs angeboten

Nach wie vor ist für die Vhs Bildung und vor allem Integration ein wichtiger Aspekt in ihrem Programm. Integrations- und Deutschkurse begleiten Menschen, die neu nach Deutschland kommen. Die Vhs bildet sie bis zu einem Sprachlevel aus, mit dem sie beispielsweise Pflegeberufe ausüben können.

Das Kursprogramm der Vhs hat noch viel mehr zu bieten: „Die Vhs ist eine Allrounder“, meint Jerominek-Mundil. 124 neue Kurse werden dieses Mal angeboten, darunter ein Pilzkunde-Grundkurs, Eisbaden oder KI für Anfänger. Besonders gut laufen die verschiedenen Kochkurse, das Zwergenturnen und Line-Dance. Auch Yoga, Pilates und Goldschmieden sind immer sehr beliebt. Bei der Anmeldung muss man bei diesen Angeboten sehr schnell sein, sie sind meist schon am ersten Tag ausgebucht.

Am Montag ist es wieder so weit: Ab acht Uhr morgens nimmt das sechsköpfige Team der Vhs Anmeldungen für die Herbst- und Winterkurse entgegen. „Wir machen das wie bei einem Lostopf: Wer zuerst kommt, hat den Platz“, erklärt Jerominek-Mundil. Im letzten Jahr hatten sie ungefähr 16.000 Teilnehmer. Die Kurse laufen sieben Tage die Woche von acht bis 22 Uhr. Alle aktuellen Kursangebote und kurzfristigen Änderungen kann man jederzeit online auf der Seite der Vhs nachschauen.

Kurse an Vhs: Walter Friemel und Christa Jerominek-Mundil setzen auf Integration und Bildung

Die Vhs ist darauf ausgelegt, Kurse kostengünstig anzubieten. Für jeden angemeldeten Teilnehmer gibt es Gelder vom Staat. Für das aktuelle Programm sind sogar fast 100 Kurse gebührenfrei. Das wird entweder durch Förderungen oder wenn ein Dozent auf sein Honorar verzichtet, ermöglicht. Wenn jemand in irgendeiner Art bedürftig ist, also beispielsweise Arbeitslosengeld bekommt, muss er bei der Vhs nur noch die Hälfte des Kurspreises zahlen.

Obwohl das Programm der Volkshochschule gut läuft, würde sich Jerominek-Mundil noch mehr Teilnahme bei den Ausstellungen der Vhs wünschen. Die Ausstellungen sind immer kostenlos, es gibt einen Vortrag, man kann sich direkt mit dem Dozenten austauschen und das alles ganz gemütlich im Gebäude der Volkshochschule Neuburg. „Jeder sollte mal die Vhs kennenlernen und sehen, wie schön es hier ist.“