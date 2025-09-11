Welche Rolle spielt die Plattform Airbnb in der Region?

Vor fast 20 Jahren haben sich ein paar junge Leute über die teuren Hotelpreise in San Francisco geärgert. Aus dem ganzen Ärger ist eine Geschäftsidee entstanden, deren Name heute auf der ganzen Welt und auch in der Region bekannt ist: Airbnb.

Übernachtungen über Airbnb & Co. haben zugenommen

Die Idee, die dahintersteckt, ist simpel. Wer ein Zimmer, vielleicht aber auch nur ein Bett oder eine Schlafcouch übrig hat oder seine Wohnung kurzzeitig untervermieten will, kann das auf einer Online-Plattform anbieten, schnell und unkompliziert. Und möglichst billig. Es wurde eine weltweite Erfolgsgeschichte, inzwischen sind in fast allen Ländern der Welt rund fünf Millionen Gastgeber registriert - und die Zahl steigt. Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr über vier große Online-Plattformen - darunter Airbnb - mehr als 60 Millionen Übernachtungen gebucht. Das sind nach Angaben des Statistischen Bundesamts 23 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Längst werden auch in der Region über Airbnb Zimmer, Ferienwohnungen oder gar ganze Häuser für einige Tage oder Wochen an Urlauber oder Gäste vermietet. Ob jemand den „bayerischen Charme in Rennertshofen“ genießen möchte, eine „ruhige, stilvolle Unterkunft“ im Moos sucht oder eine Wohnung mit Pool und Sauna in Oberhausen - über die ganze Region verteilt finden sich zahlreiche Unterkünfte. Genaue Zahlen gibt es nicht, doch im ganzen Landkreis dürfte es um die 40 Angebote auf Airbnb geben, die meisten davon direkt in Neuburg. Allein das Landratsamt kann mit Zahlen aufwarten. Allerdings ist auch diese Liste nicht vollständig und führt generell Privatvermieter auf. Demnach gibt es im Kreis 30 Ferienwohnungen und 29 Pensionen mit weniger als zehn Zimmern.

Viele Radurlauber buchen über Airbnb in Neuburg

Einer der Airbnb-Gastgeber ist Dietmar Wuka. Er bietet ein „Ein-Zimmer-Apartment im Herzen Neuburgs“ an, wie es auf der Plattform heißt. Seine Gäste haben ihn inzwischen in den Status eines „Gäste-Favoriten“ erhoben, er hat 4,97 von fünf Sternen bei den Bewertungen. Was neben der „makellosen Wohnung“ und dem „freundlichen Gastgeber“ besonders gut ankommt: „das leckere Willkommensbier von der Neuburger Brauerei“.

In den Kommentaren ist aber auch zu lesen, warum jemand eine Unterkunft in Neuburg gesucht hat: Mal waren es Radlurlauber, mal war es eine Zwischenübernachtung vom Italienurlaub nach Hause, mal war es eine Hochzeit, ein anderes Mal war die Sommerakademie der Grund. Wuka ist jedenfalls froh über seine Entscheidung, die er vor fünf Jahren getroffen hat. Seitdem vermietet er eine Wohnung als Ferienwohnung über Airbnb, inzwischen gibt es auch einige Stammgäste.

Eins schätzt er besonders an Airbnb: „Man muss sich um nichts kümmern.“ Aber er profitiert auch persönlich von den Begegnungen und Gesprächen mit Gästen aus der ganzen Welt, wie er erzählt. Ein Engländer, der aus seiner Heimat mit dem Fahrrad nach Griechenland gefahren ist, gehört beispielsweise dazu. Er hat auf seiner Tour in Wukas Wohnung Zwischenstation gemacht.

In Großstädten ist Airbnb in die Kritik geraten

Gerade in größeren Städten aber ist Airbnb in den vergangenen Jahren jedoch in die Kritik geraten. Der Anbieter sorge dafür, so der Vorwurf, dass auf dem sowieso schon angespannten Wohnungsmarkt weitere Wohnungen wegfallen. Wenn Vermieter nicht mehr nur kurzfristig untervermieten wollen, sondern stattdessen ihre Immobilien als Ferienunterkünfte in Innenstädten anbieten, dann treibe das die Preise für die verbleibenden Mietwohnungen weiter in die Höhe. Doch in Neuburg scheint das kein Thema zu sein. Stadtsprecher Bernhard Mahler jedenfalls spricht davon, dass der Einfluss der Plattform für den heimischen Mietmarkt „nicht wesentlich“ sei.

„Das spielt natürlich eine Rolle“, sagt Christiane Dusse, Leiterin der Tourist-Info, über touristische Online-Angebote wie Airbnb. Auch wenn die privaten Angebote möglicherweise mehr Touristen in die Stadt locken, sieht sie das Thema aber auch problematisch. Denn die Übernachtungen werden statistisch nicht erfasst, was wiederum die Arbeit der Tourist-Info erschwere. Aber sie hat noch weitere Bedenken: „Wenn Gäste unzufrieden sind, dann fällt das negativ auf die Stadt zurück.“