Steakgenuss: Das sind die beliebtesten Restaurants für Fleischliebhaber in Ingolstadt

Ob Filets von lokalen Metzgereien, Surf and Turf oder Wagyu Beef aus Japan: In Ingolstadt kommen Fleischliebhaber auf ihre Kosten. Wir haben uns auf die Suche nach den beliebtesten Steakrestaurants in Ingolstadt begeben. Hier finden Sie einen Überblick über die Steakrestaurants, die auf Google die besten Bewertungen erhalten haben.

Avus

Das Restaurant Avus befindet sich am Audiforum und will Besucherinnen und Besucher mit einer „Fine-Dining“-Erfahrung bei elegantem Ambiente überzeugen. Dafür kann man ein Vier-Gänge-Menü bestellen: das vegetarische, das Fisch-Menü oder das regionale. Neben dem Menü besteht auch die Möglichkeit, Gerichte à la Carte zu bestellen. Die Auswahl an Fleischgerichten ist überschaubar, allerdings stammen die Steaks aus der regionalen Metzgerei Joseph Huber in Ingolstadt. Klassiker wie Rumpsteak oder Rib Eye und Besonderheiten wie Surf and Turf oder US Prime Beef Filet werden mit Birnenjus, Kartoffel-Millefeuille und Speckbohnen serviert. Dazu gibt es eine vom Publikum stark angepriesene Weinkarte, was ein Gesamtergebnis von 4,7 Sternen auf Google ergibt.

Adresse: Auto-Union-Str. 1, 85045 Ingolstadt

Webseite: avus-ingolstadt.de

Schanzer Steakhouse

Seit 1994 wird das Schanzer Steakhouse laut eigenen Angaben von der Familie Maric betrieben. In dem historischen und denkmalgeschützten Gebäude mit traditioneller Einrichtung und Außenbereich in der Altstadt von Ingolstadt werden seit über 30 Jahren Steaks und Balkangerichte serviert, die vom Publikum mit 4,6 Sternen auf Google belohnt werden. Es gibt Klassiker wie Filet und Rib Eye, aber auch ein T-Bone-Steak oder Chateaubriand für zwei Personen. Die Balkannote in diesem Restaurant wird von Besuchern positiv hervorgehoben, denn es gibt Spezialitäten vom Grill wie Fleischspieße, Hackfleischsteak, Cevapcici, einen Burger mit Ayvar und eine Balkan Platte für zwei Personen.

Adresse: Kupferstr. 22, 85049 Ingolstadt

Webseite: schanzer-steakhouse.de

Vesta Grillhouse

Steak-Fans aufgepasst: Im Vesta Grillhouse gibt es dry-aged, also trocken gereifte Steaks. Hierfür wird das Fleisch über mehrere Wochen am Knochen gelagert und erhält durch den Reifeprozess einen intensiveren Geschmack für Rib Eye oder Tomahawk Steaks. Neben trocken gereiften Steaks besteht auch die Möglichkeit, Wagyu Filets zu essen. Wagyu Rinder gehören zu einer der besten Rindersorten der Welt und stammen ursprünglich aus Japan, wo sie in natürlicher Umgebung bei guter Ernährung aufwachsen. Das spiegelt sich im Geschmack und in der Qualität des Fleisches wider, aber auch im Preis. Das australische Wagyu-Filet kostet 40 Euro und das japanische 60 Euro pro 100 Gramm. Natürlich gibt es auch klassische nicht gereifte Steaks, Wraps und Burger, auch für Vegetarier. Gäste bewerten dieses Restaurant mit 4,4 Sternen.

Adresse: Dollstr. 13/ in der Ouzerie, 85049 Ingolstadt

Webseite: grillhouse-vesta.de