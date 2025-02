Dieb stiehlt Geldbeutel aus Einkaufswagen in Karlshuld

Eine 35-jährige Frau aus Karlshuld ist am Montagnachmittag an einem Verbrauchermarkt am Kreuzweg in Karlshuld das Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich die 35-Jährige gegen 13.30 Uhr beim Einkaufen und verlud anschließend ihre Waren im Auto. Den Geldbeutel ließ sie dabei offenbar im Einkaufwagen liegen.

Unbekannter stiehlt in Karlshuld Geldbeutel mit 100 Euro Bargeld

Als sie zu Hause den Verlust feststellte und sofort zurück zum Verbrauchermarkt fuhr, war der Geldbeutel mit Bargeld, Ausweispapieren und Debitkarten im Wert von 100 Euro verschwunden. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)