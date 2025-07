Diebe am Bahnhof Neuburg – E-Scooter und Fahrrad gestohlen

Am Neuburger Bahnhof sind am vergangenen Wochenende zwei Fahrzeuge entwendet worden. In beiden Fällen ermittelt die Polizeiinspektion Neuburg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

E-Scooter am Bahnhof Neuburg gestohlen – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein 47-jähriger Mann stellte seinen E-Scooter am Freitag gegen 16.30 Uhr am Fahrradständer des Neuburger Bahnhofs ab und sicherte ihn mit einem Schloss. Als er am Samstag gegen 14.30 Uhr zurückkehrte, war das Gefährt verschwunden. Der Schaden liegt bei rund 400 Euro.

Fahrrad am Neuburger Bahnhof entwendet – Dieb schlägt trotz Schloss zu

Auch eine 32-jährige Frau wurde Opfer eines Diebstahls. Ihr mit einem Schloss gesichertes Fahrrad wurde am Freitag zwischen 10.20 Uhr und 17.30 Uhr im selben Bereich gestohlen. Es hatte einen Wert von rund 1000 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei Neuburg unter Tel. 08431/6711-0 um Zeugenhinweise. (AZ)