Baustellenfahrzeug in Neuburg aufgebrochen – Diebe stehlen Radio und flüchten unerkannt

In der Nacht auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter in der Berliner Straße in Neuburg ein Baustellenfahrzeug aufgebrochen.

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, brachen sie die Hecktüre des Fahrzeugs auf und durchsuchten den Ladebereich. Laut Polizei klauten sie dabei ein Baustellenradio im Wert von rund 150 Euro. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)