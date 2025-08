Feuertonne und Gießkanne geklaut: Polizei Neuburg sucht Schrebergarten-Diebe

Ein Unbekannter hat aus einem Schrebergarten in Neuburg eine Feuertonne und eine Gießkanne entwendet. Der Schaden des Einbruchs beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 300 Euro.

Diebstahl in Schrebergarten Neuburg: Feuertonne und Gießkanne gestohlen

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Franz-Hoffmann-Straße. Die Feuertonne und die Gießkanne waren zum Zeitpunkt der Tat frei zugänglich im Garten abgestellt. Aufbruch-Spuren wurden nicht festgestellt. Der Diebstahl wurde am Sonntagnachmittag bemerkt und gemeldet. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08431/6711-0 um Hinweise. (AZ)