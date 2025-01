Christbaum-Aktion des BRK: Unbekannte klauen Bargeld in Schrobenhausen

Die Christbaum-Sammelaktion des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen am Samstagvormittag ist durch eine Reihe von Diebstählen in den Fokus der Polizei Schrobenhausen geraten. Einige Spenden, die an den Bäumen befestigt waren, wurden gestohlen. Diese sollten für den Kauf neuer Defibrillatoren genutzt werden, die für die BRK-Bereitschaft unverzichtbar sind.

Spenden-Klau in Schrobenhausen: Polizei sucht nach Zeugen

Eine Betroffene meldete sich bei Bereitschaftsleiter Ferdinand Liebl: „Mich hat eine Dame angerufen, die den Christbaum angemeldet hat. Sie hätte um kurz nach 8 Uhr ihren Geldbetrag an den Baum befestigt und nachdem sie vom Einkaufen wiederkam, war dieser Geldbetrag entwendet.“ Daraufhin sei die Polizei eingeschaltet worden. Mehrere Haushalte im Stadtgebiet Schrobenhausen seien betroffen. Die Beamten rufen mögliche Zeugen dazu auf, Hinweise zu geben. (AZ)