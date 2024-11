Diebe stehlen Baggerschaufel aus Wertstoffhof

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Diebe den Wertstoffhof in Lichtenau heimgesucht. Die bislang unbekannten Täter stiegen in den Wertstoffhof in der Weicheringer Straße ein und entwendeten mehrere dort abgestellte Batterien, rund 40 Absperrungen und eine Baggerschaufel.

Diebe machen Beute im Wert von rund 2000 Euro

Der Gesamtwert des Diebstahls beläuft sich auf rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)