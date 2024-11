Wer im Parkbad in Bikini oder Badehose im Nichtschwimmerbecken planscht, wird von einer Überwachungskamera gefilmt. Das ist zulässig. Die Fahrradabstellplätze am Neuburger Bahnhof, wo sich immer wieder Diebe herumtreiben, dürfen dagegen nicht mehr per Video überwacht werden, so will es der Datenschutz.

Andreas Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Videoüberwachung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis