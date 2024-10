Unbekannte versuchen in Neuburg E-Bike-Akkus zu stehlen

Bislang unbekannte Täter haben Samstagabend versucht, am Neuburger Spitalplatz zwei Akkus von dort abgestellten E-Bikes zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die E-Bikes in der Zeit zwischen 17.50 Uhr und 19 Uhr an den Fahrradständern vor der Heilig-Geist-Kirche abgestellt.

Diebstahlversuch am Neuburger Spitalplatz misslingt

Die Unbekannten versuchten, die Akkus zu entwenden. Aufgrund der Diebstahlsicherung misslang dies jedoch. Bei dem Diebstahlversuch entstand dennoch ein Sachschaden von rund 80 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)