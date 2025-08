Sperrungen und Shuttle-Bus: Diese Verkehrsregelungen gelten zur BR-Radltour in Neuburg 

Die Ankunft der Großveranstaltung BR-Radltour am Freitag, 8. August, macht für die Veranstaltungsorte in der Altstadt und am Volksfestplatz eine Reihe von Verkehrsregelungen erforderlich. Die Sperrungen und Halteverbote werden auf das örtlich und zeitlich nötige Mindestmaß begrenzt. Darüber hinaus werden für das Festival mit Open-Air-Konzert zwei Park-and-Ride-Parkplätze und ein kostenfreier Shuttlebus angeboten. Für alle Besucher aus Neuburg und der unmittelbaren Umgebung wird ausdrücklich empfohlen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen.

Die Zieleinfahrt der 1000 Radlerinnen und Radler samt Begleittross wurde in Abstimmung zwischen Stadtverwaltung, Bayerischem Rundfunk und Polizei in den repräsentativen Bereich des Karlsplatzes in der Oberen Altstadt gelegt. Von Norden aus kommend wird das Teilnehmerfeld über die Ingolstädter Straße, die Donaubrücke und die Luitpoldstraße in die Innenstadt gelenkt. Von dort geht es über den Stadtberg in die Altstadt und schließlich zum Zielbogen am Karlsplatz. Mit der Ankunft, die in Ausschnitten live im BR-Fernsehen übertragen wird, ist zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr zu rechnen. Bereits um 15 Uhr beginnt das Rahmenprogramm am Karlsplatz sowie im direkten Umgriff, das bis maximal 19 Uhr dauert.

Verkehrsregelungen und Parkangebote in Neuburg zur BR-Radltour

Das Ereignis macht aus Platzbedarf- und Sicherheitsgründen eine Reihe von verkehrsrechtlichen Maßnahmen erforderlich.

So gelten am Freitag, 8. August, folgende absolute Haltverbote:

Ottheinrichplatz: 13 Uhr – 17 Uhr

Residenzstraße: 13 Uhr – 19 Uhr

Amalienstraße (Schloss bis Hausnummer 47): 12 Uhr – 19 Uhr

Karlsplatz: 12 Uhr – 19 Uhr

Für die Durchfahrt gesperrt sind am Freitag, 8. August, folgende Bereiche:

Residenzstraße: 15 Uhr – 19 Uhr

Amalienstraße (Schloss bis Hausnummer 47): 15 Uhr – 19 Uhr

Karmelitergasse (15 Uhr – 19 Uhr)

Über das Obere Tor sind die übrigen Bereiche der Altstadt jederzeit anfahrbar. Nur während der ca. 20- bis 30-minütigen unmittelbaren Zieleinfahrt sind auch die Stadtbergauffahrt und der Ottheinrichplatz blockiert.

Ebenfalls am Freitag, 8. August, findet ein großes Festival mit Open-Air-Konzert am Volksfestplatz statt. Die Veranstaltung ist für die Zeit von 17 Uhr bis 24 Uhr angesetzt. Das Sicherheitskonzept sieht vor, dass das Areal eingezäunt ist und über zwei Schleuseneingänge beim Bürgerhaus und von der Wartburgstraße aus betreten werden kann. Zudem ist die Berliner Straße im Bereich vor dem Eingang für die Durchfahrt gesperrt.

Bei der BR-Radltour in Neuburg sind mehrere Straßensperrungen notwendig

Der wichtigste Hinweis vorneweg: Für alle Besucher aus Neuburg und der unmittelbaren Umgebung wird ausdrücklich empfohlen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. In der Berliner Straße ist vor dem Eingang zum Festival ein Fahrradparkplatz eingerichtet.

Darüber hinaus empfiehlt sich für die Anreise per Pkw das Parkhaus an der Grünauer Straße (240 Stellplätze) sowie der Parkplatz am Friedhof in der Grünauer Straße (ca. 100 Stellplätze). Von beiden Parkplätzen aus benötigt man rund 10 Gehminuten.

Zusätzlich wird es einen Shuttlebus zu den P+R Parkplätzen bei Audi-Neuburg (ca. 400 Stellplätze) sowie Schloss Grünau (ca. 130 Stellplätze) geben. Der Bus verkehrt kostenfrei ab 16.30 Uhr und bis 0.30 Uhr. Die erste Fahrt startet um 16.30 Uhr bei Audi Neuburg, um 16.40 Uhr geht es bei der Haltestelle Schloss Grünau weiter und direkt nach der Ankunft am Festivalgelände um 16.50 Uhr geht es wieder zu Audi Neuburg, wo um 17 Uhr die nächste Runde startet. So setzt sich das Shuttle-Angebot im 30-Minuten-Takt fort. (AZ)