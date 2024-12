Mit einem Klick zum neuen Parkausweis

Viele Behördenangelegenheiten lassen sich bei der Stadt Ingolstadt täglich rund um die Uhr erledigen und das ganz bequem von zu Hause aus. Das Rathaus 24 /7 hat immer geöffnet, auch an Feiertagen. Dank des digitalen Angebots der Stadtverwaltung können Bürgerinnen und Bürger zahlreiche Anträge und Meldungen online bearbeiten.

Ingolstadt hat die 200er-Marke bei den Online-Verfahren geknackt

Zum Jahresende hat die Stadtverwaltung die 200-er-Marke geknackt und liegt mit 207 angebotenen Online-Verfahren im Bayern-Vergleich im vorderen Drittel, teilt die Stadt in einem Schreiben mit. „Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine wichtige Aufgabe, die die Stadt Ingolstadt konzentriert weiterverfolgt“, heißt es dort. Dabei werden die Online-Services immer weiter ausgebaut. Bürgerinnen und Bürger profitieren dadurch von kürzeren Wegen, Zeitersparnis und effizienteren Abläufen.

So können beispielsweise Kfz-Zulassungen, Bafög-Anträge, Staatsangehörigkeit-Angelegenheiten, Anträge zur Einbürgerung, Reservierungen von Trauungsterminen, Versammlungsanzeigen, Hundesteueranmeldungen und -abmeldungen sowie Beantragung von Parkausweisen für Handwerksbetriebe, soziale Dienste und Schwerbehinderte oder Ähnliches online erledigt werden.

Es gibt aber auch Dienstleistungen, bei denen der Gesetzgeber ein persönliches Erscheinen im Amt fordert, etwa die Ausstellung eines Personalausweises oder wenn eine persönliche Unterschrift gesetzlich vorgeschrieben ist. Eine Übersicht zu allen Online-Dienstleistungen der Stadt Ingolstadt gibt es unter www.ingolstadt.de/online. Hier können Anträge an die Stadtverwaltung Ingolstadt online erfasst, online eingereicht und kostenpflichtige Anforderungen per ePayment auch online bezahlt werden. Die Anträge werden zur Bearbeitung an die zuständigen Fachbereiche weitergeleitet.

Wer trotz der Online-Angebote eine persönliche Vorsprache bevorzugt oder diese zwingend notwendig ist, kann auch weiterhin einen Präsenztermin vereinbaren. Terminbuchungen sind online unter www.ingolstadt.de/termin möglich. (AZ)