Wie digital ist Neuburg, Herr Heindl?

Auch wenn die Landespolitik im Freistaat nicht unbedingt sparsam mit Eigenlob umgeht, ist diese Statistik tatsächlich beeindruckend: Im deutschlandweiten Ranking der Kommunen mit dem höchsten Grad der Digitalisierung belegt Bayern die ersten 34 Plätze. Spitzenreiter ist dabei Augsburg, gefolgt von Ingolstadt und Bayreuth. „Digitale Verwaltung bedeutet mehr Zeit für Familie, Beruf und Ehrenamt. Das Leben in Bayern ist nämlich viel zu schön, um seine Zeit auf Ämtern abzusitzen“, frohlockte Digitalminister Fabian Mehring bei der Veröffentlichung der jüngsten Zahlen im Juli. Doch ist dieser Erfolg ein flächendeckender, haben also auch die Neuburgerinnen und Neuburger mehr Zeit ihre Stadt zu genießen?

Dominik Heindl ist der erste Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Neuburg

Seit vergangenem Jahr hat die Stadt mit Dominik Heindl jedenfalls einen Digitalisierungsbeauftragten. Heindl ist in der Stadtverwaltung kein Unbekannter. Angefangen hat er 2014 in der Öffentlichkeitsarbeit, im Jahr 2018 wurde er zum Informationssicherheitsbeauftragten ernannt. Diese Position hält er auch heute noch inne, zusätzlich zu seinen Aufgaben im Digitalisierungsmanagement. Dafür musste der IT-Experte allerdings eine Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt nachholen, die er im Spätsommer vergangenen Jahres erfolgreich abschloss.

Der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Neuburg, Dominik Heindl, an seinem Arbeitsplatz im Eybhaus. Foto: Florian Lang

Die Situation, die er vorgefunden hat, ist zumindest keine schlechte. „Grundsätzlich ist Neuburg ganz gut aufgestellt, die Digitalisierung hat ja nicht erst mit meiner Stelle begonnen“, sagt Heindl. Davor lag die Verantwortung dafür ganz klassisch in der IT-Abteilung, die erste Projekte bereits realisiert habe. Etwas über 80 Verfahren seien mittlerweile über den Internetauftritt der Stadt zumindest teilweise digitalisiert, stetig werden es mehr. Über den Internetauftritt können praktisch für alle Behördengänge online Termine gebucht, über das Bürger-Service-Portal einige Vorgänge auch komplett online vollzogen werden. So lassen sich Nebenwohnungen an- und abmelden, Führungszeugnisse beantragen, Urkunden bestellen und seit einigen Monaten auch Bauanträge digital einreichen. Damit belegt man innerhalb Bayerns sicher keinen Spitzenplatz, spielt aber immerhin im oberen Mittelfeld der Tabelle.

Heindl sieht bei der Digitalisierung in Neuburg noch viel Luft nach oben

„Klar, es gibt natürlich immer noch ein großes Entwicklungspotenzial“, sagt Heindl auch deshalb. Das gilt nicht für das Service-Angebot, sondern insbesondere auch für die internen Abläufe. Das erste größere Projekt des Digitalisierungsbeauftragten ist demnach auch der Aufbau eines sogenannten Dokumentenmanagementsystems, was in der Konsequenz nichts anderes als die Einführung einer E-Akte ist. In der sollen schlussendlich alle Daten, Anträge und Formulare, die einen Bürger oder eine Bürgerin betreffen, gebündelt sein. Erste Sachgebiete sind schon integriert und manche in der Testphase, bis zum Abschluss des Projekts wird allerdings noch viel Zeit vergehen.

„In fünf Jahren werden wir sicherlich noch immer mit diesem System beschäftigt sein, es bindet generell sehr viel Zeit und Aufwand“, sagt Heindl. Zwar gebe es Projekte, die nebenbei mitlaufen können, viel Spielraum allerdings nicht. Das dürfte vor allem daran liegen, dass die Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen, überschaubar sind. Heindl leitet das Digitalisierungsmanagement der Stadt als Beauftragter nicht, er ist gewissermaßen das Digitalisierungsmanagement. Unterstützt wird er lediglich von einer Teil-Teilzeitkraft. „Die Arbeit lässt sich trotzdem machen, aber es liegt in der Natur der Sache, dass vieles deutlich schneller gehen könnte, wenn mehr Personal dafür zur Verfügung stehen würde. Dann gebe es auch die Möglichkeit, Luft für die Entwicklung von Digitalstrategien in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen freizumachen“, so Heindl.

Viele Ressourcen steckt die Stadt Neuburg nicht in die Digitalisierung der Verwaltung

Nicht immer sind es allerdings mangelnde Ressourcen oder andere Prioritäten, die ein schnelleres Vorgehen verhindern. „Auch der Gesetzgeber bremst uns ein bisschen ein, weil es Bereiche gibt, in der nach wie vor die persönliche Vorsprache nötig ist oder in Papierform gesiegelt werden muss.“ Bei jeglichen Passanträgen beispielsweise, oder wenn Eheschließungen beantragt werden, geht es bisher nicht ohne den persönlichen Kontakt.

Und dann ist da auch noch eine gewisse Barriere in den Köpfen, sowohl in der Verwaltung als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist beispielsweise beim E-Siegel so, für das es zwar einen rechtlichen Rahmen gibt, dessen Umsetzung allerdings noch am Anfang steht. „In den Ämtern wird in der Regel noch analog gesiegelt, in diesen Prozess haben die Mitarbeitenden auch großes Vertrauen“, sagt Heindl. Es würde ein Gefühl der Rechtssicherheit vermitteln, auch bei den Bürgerinnen und Bürger, die mit einer Unterschrift oder einem Stempel auf Papier mehr anfangen können, als mit einer E-Signatur. Überhaupt, sagt Heindl, bevorzugen viele Menschen in Neuburg einen persönlichen Kontakt. In der ersten Jahreshälfte 2025 gingen rund 10.500 Terminreservierungen bei der Stadt ein, nur 2500 davon wurden online gebucht. Geht es nach Heindl, wird es diese Möglichkeit auch in Zukunft geben. „Selbst in Lettland, wo beinahe alle Verwaltungsvorgänge vollständig digitalisiert sind, gibt es immer persönliche Ansprechpartner. Dieser Kontakt mit der Bevölkerung ist und bleibt wichtig.“