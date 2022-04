SB-Hofladen Teil 10: Wirths Hof in Dinkelshausen

Plus Familie Karmann aus Dinkelshausen hat eine geräumige SB-Verkaufshütte mit großem Sortiment. Wer im Sommer eine Fahrradtour macht, kann sich dort ein Eis holen.

Die 280 Hühner der Familie Karmann aus Dinkelshausen genießen das ganze Jahr über frisches Gras. Dafür stellen Andrea und Christian Karmann zwei Mobilställe auf ihrer großen Wiese regelmäßig um. Die Eier und daraus hergestellten Hartweizen- und Dinkelnudeln vermarkten sie in ihrer geräumigen Verkaufshütte auf Selbstbedienungsbasis.